Impactante choque en cadena generó caos en plena avenida Belgrano

Sucedió frente al hospital Independencia. Un camión cisterna embistió desde atrás a un auto que a su vez impactó contra otros tres vehículos.

Hoy 12:39

Minutos antes del mediodía, un violento accidente tuvo lugar sobre avenida Belgrano, frente al hospital Independencia, donde un camión cisterna impactó desde atrás a un automóvil que a su vez chocó a otros tres vehículos que quedaron atravesados sobre la calle obstruyendo el tránsito y generando momentos de tensión entre los transeúntes.

Una de las primeras hipótesis es que el camión se quedó sin frenos, situación que originó la colisión. Sin embargo, ocasionales peatones indicaron a Diario Panorama que el vehículo circulaba a alta velocidad y no logró detenerse a tiempo para evitar el impacto.

Por el choque -a pesar de su magnitud- no hubo que lamentar heridos de gravedad, aunque los daños materiales fueron cuantiosos. En el lugar del accidente trabajó personal de la Seccional Quinta de policía realizando las pericias de rigor.