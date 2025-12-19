Refuerzan la seguridad vial con controles conjuntos en Bandera

Los operativos se concentrarán en la noche y madrugada e incluirán retención de vehículos ante infracciones graves.

Hoy 13:04

La Dirección de Tránsito y la Policía local llevarán a cabo controles conjuntos para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades confirmaron que se procederá a la retención de vehículos en casos de maniobras peligrosas o uso de escapes libres.

La Municipalidad de Bandera puso en marcha un nuevo esquema de controles preventivos coordinados entre la Dirección de Tránsito y la Policía, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y asegurar la convivencia urbana.

Los operativos, que se intensificarán durante las horas de la noche y la madrugada, buscan identificar a conductores que pongan en riesgo a terceros mediante maniobras temerarias o que circulen con caños de escape no reglamentarios.

En el marco de estas acciones, las autoridades recordaron que es estrictamente obligatorio circular con la documentación completa del vehículo y del conductor, además de contar con todas las luces reglamentarias en correcto funcionamiento. En el caso de los motovehículos, se enfatizó que el límite de ocupantes es de dos personas, ambas con el casco protector debidamente colocado, mientras que para los automovilistas es indispensable el uso del cinturón de seguridad.

Finalmente, desde el municipio advirtieron que los vehículos deben estar en condiciones técnicas aptas para transitar y que queda terminantemente prohibida la conducción por parte de menores de edad no habilitados. El incumplimiento de estas normas o la falta de equipamiento básico de seguridad derivará en la retención inmediata de la unidad.