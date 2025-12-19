El DFI extraditó al narco Luis Fernández Albin, acusado de atentado y tráfico internacional de drogas

El imputado se encontraba acusado en Uruguay, entre otros cargos, de haber planificado un atentado con armas de fuego contra la fiscal Mónica Ferrero.

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en línea con su política permanente de lucha contra el narcotráfico, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) concretaron la extradición de Luis Fernando Fernández Albin, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional con notificación roja de Interpol.

La solicitud había sido formulada por la Fiscalía Letrada Penal de Estupefacientes del Primer Turno de Montevideo, a cargo de la Dra. Angelita Romano, y por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado del 1° Turno de la República Oriental del Uruguay, en el marco de una causa por organización de actividades de narcotráfico, contrabando y otros delitos.

El imputado se encontraba acusado en Uruguay, entre otros cargos, de haber planificado un atentado con armas de fuego contra la fiscal Mónica Ferrero, además de integrar una organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala.

La investigación que derivó en su detención en la Argentina se inició el 3 de octubre del corriente año, a partir de información aportada por la filial uruguaya de la Drug Enforcement Administration (D.E.A.), que alertó sobre la presencia del narcotraficante en territorio nacional, luego de haber sido recientemente liberado de una unidad penitenciaria en su país.

Según el informe remitido por la D.E.A. a la División Operaciones Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA, Fernández Albin había ingresado al país el 27 de junio de 2025 y se encontraba alojado en un departamento situado en las inmediaciones de la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Pumacahua, en el barrio porteño de Flores.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Servini, Secretaría N° 1 de Agustín Miragaya, y en coordinación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), conducida por Diego Iglesias, la Policía Federal Argentina llevó adelante una investigación conjunta con autoridades uruguayas.

Durante el desarrollo de la pesquisa se comprobó que el prófugo también se encontraba vinculado a la causa denominada “Nueva Era”, en la que, en agosto último, se incautaron cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, cuyo destino final era Europa.

Como resultado del avance de las tareas de inteligencia, se logró identificar con precisión el domicilio del investigado. A partir de ello, se dispuso un discreto dispositivo de vigilancia en la zona, que permitió que el 20 de noviembre del corriente año, efectivos federales concretaran la detención de Fernández Albin en la vía pública, en inmediaciones de la calle Terrero al 100.

Tras su arresto, el imputado quedó a disposición de la justicia argentina mientras se tramitaba su proceso de extradición, el cual fue concedido el pasado 15 de diciembre. En consecuencia, la Cancillería Argentina informó a las autoridades de la República Oriental del Uruguay que el ciudadano Fernández Albin se encontraba en condiciones de ser trasladado.

En ese contexto, personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA mantuvo contacto con agentes de Interpol Uruguay, pertenecientes a la OCN Montevideo, a fin de coordinar los procedimientos correspondientes a su entrega.

Finalmente, arribó al Aeropuerto de San Fernando una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya (FA-537), a bordo de la cual se trasladó una comitiva policial del país vecino que tomó custodia del narcotraficante internacional, quien fue extraditado para comparecer ante la justicia requirente por los delitos que se le imputan.