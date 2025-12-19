Las Guerreras del K-Pop colmaron el Cine Teatro Renzi con su innovador espectáculo

El show también incluyó la participación del grupo Sasha Boys que adapta al formato escénico universos narrativos nacidos en plataformas online, muchos de ellos cercanos al K-Pop, al dance cover y a la cultura fan.

Hoy 14:18

Con un Cine Teatro Municipal Renzi colmado, se desarrolló con éxito el espectáculo de las Guerreras del K-Pop que brindaron un notable show que combinó coreografías, humor e interacción junto a los Sasha Boys.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este evento se realizó el jueves a la tarde y fue producido por Inova Productora. El mismo combinó la estética propia del pop coreano, el teatro musical y los códigos digitales que consumen hoy en día niñas, niños y preadolescentes.

El show también incluyó la participación del grupo Sasha Boys que adapta al formato escénico universos narrativos nacidos en plataformas online, muchos de ellos cercanos al K-Pop, al dance cover y a la cultura fan.

Desde un principio, este espectáculo ha sido definido como un “fenómeno global” por su expansión en redes y su capacidad para captar la atención de públicos muy jóvenes que consumen música coreografiada.

De este modo, el Cine Teatro Municipal Renzi se consolida como un importante espacio donde diferentes propuestas artísticas encuentran un lugar para mostrar al público local sus espectáculos.