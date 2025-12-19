Con una jornada recreativa se buscará generar conciencia y empatía sobre el uso indebido de pirotecnia

Dicha actividad se realizará el próximo domingo 21 a partir de las 19:30 en la plaza Manuel Belgrano.

Hoy 14:29

La Municipalidad de La Banda realizará una jornada recreativa de concientización denominada “Empatía” que se enmarca en la campaña promovida desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, “Por menos ruidos y más luces”.

Dicha actividad se realizará el próximo domingo 21 a partir de las 19:30 en la plaza Manuel Belgrano y contará con un desfile de niños con sus mascotas, experiencia de cabina sensorial, feria de más de 50 emprendedores y artesanos, shows en vivo y sorteos de importantes premios.

En la oportunidad, participarán del evento El rey y la reina, Chantal Glover, Smaile, Guada Núñez Coria, Academia de Danzas Folclóricas “La Telesita”, Agencia NG Models, Asociación de Peluqueros Caninos y Corazones Solidarios Bandeños.

Cabe destacar, que intervendrán en este evento las áreas de Turismo, Discapacidad y Género; asimismo, estarán presentes representantes de organizaciones que se dedican a la protección de los derechos de los animales.

En este sentido, la directora del área de Turismo, Graciela Rosales, indicó: “Generar empatía con personas con sensibilidad auditiva y animales que sabemos bien que en estas fiestas de fin de año sufren con los estruendos producidos por diferentes tipos de pirotecnias. Es por esto que a través de un trabajo integral realizaremos una actividad que busca generar conciencia sobre esto que es una verdadera problemática para muchas familias de la ciudad de La Banda”.

“De igual manera, invitamos a los vecinos a participar de manera solidaria llevando su donación de un alimento no perecedero que será destinado para la Asociación Corazones Solidarios Bandeños quienes todos los años organizan una cena en la Plaza Belgrano para las personas que se encuentran en situación de calle”, finalizó Rosales.