Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 39º
X
Locales

Con una jornada recreativa se buscará generar conciencia y empatía sobre el uso indebido de pirotecnia

Dicha actividad se realizará el próximo domingo 21 a partir de las 19:30 en la plaza Manuel Belgrano.

Hoy 14:29

La Municipalidad de La Banda realizará una jornada recreativa de concientización denominada “Empatía” que se enmarca en la campaña promovida desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, “Por menos ruidos y más luces”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dicha actividad se realizará el próximo domingo 21 a partir de las 19:30 en la plaza Manuel Belgrano y contará con un desfile de niños con sus mascotas, experiencia de cabina sensorial, feria de más de 50 emprendedores y artesanos, shows en vivo y sorteos de importantes premios.

En la oportunidad, participarán del evento El rey y la reina, Chantal Glover, Smaile, Guada Núñez Coria, Academia de Danzas Folclóricas “La Telesita”, Agencia NG Models, Asociación de Peluqueros Caninos y Corazones Solidarios Bandeños.

Cabe destacar, que intervendrán en este evento las áreas de Turismo, Discapacidad y Género; asimismo, estarán presentes representantes de organizaciones que se dedican a la protección de los derechos de los animales.

En este sentido, la directora del área de Turismo, Graciela Rosales, indicó: “Generar empatía con personas con sensibilidad auditiva y animales que sabemos bien que en estas fiestas de fin de año sufren con los estruendos producidos por diferentes tipos de pirotecnias. Es por esto que a través de un trabajo integral realizaremos una actividad que busca generar conciencia sobre esto que es una verdadera problemática para muchas familias de la ciudad de La Banda”.

“De igual manera, invitamos a los vecinos a participar de manera solidaria llevando su donación de un alimento no perecedero que será destinado para la Asociación Corazones Solidarios Bandeños quienes todos los años organizan una cena en la Plaza Belgrano para las personas que se encuentran en situación de calle”, finalizó Rosales.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  3. 3. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  4. 4. “Dejamos de ser aliados”: la sesión en diputados generó nueva tensión entre el PRO y LLA
  5. 5. Clima para este viernes 19 de diciembre en Santiago del Estero: caluroso y con probabilidad de tormentas aisladas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT