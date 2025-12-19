Éver Banega no seguirá en Newell's y su futuro es una incógnita

El mediocampista no continuará en la Lepra, según anunció el director deportivo, Roberto Sensini, y evalúa ir a otro país o retirarse.

Hoy 14:00

Éver Banega no continuará en Newell’s a partir de la próxima temporada. La decisión fue confirmada este viernes por el director deportivo Roberto Sensini, quien dejó en claro que el ciclo del mediocampista en el club está cerrado y que su futuro todavía es una incógnita.

El anuncio se dio en el marco de la presentación de la nueva dupla técnica, integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes asumirán al frente del primer equipo en 2026. Allí, Sensini explicó los motivos de la salida del volante de 37 años. “Es una decisión de los dos, del jugador y del club. Ya hemos tomado esa decisión”, señaló el exdefensor.

Banega disputó 33 partidos durante la última temporada y ahora analiza distintas alternativas para su futuro. Existen ofertas de la MLS de Estados Unidos y también del fútbol español, aunque no se descarta que el futbolista evalúe la posibilidad de retirarse de la actividad profesional.

De esta manera, el exvolante de la Selección argentina cierra su etapa en el club del cual es hincha. Banega tuvo dos ciclos en Newell’s: el primero durante el segundo semestre de 2014 y el segundo desde enero de 2024 hasta la actualidad. En total, disputó 85 partidos, convirtió seis goles y se consolidó como uno de los referentes del plantel.

A lo largo de su carrera, Banega jugó 65 encuentros con la Albiceleste, disputó el Mundial de Rusia 2018, fue campeón mundial juvenil en 2007 y ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cerrando una trayectoria marcada por su calidad y experiencia internacional.