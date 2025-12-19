Ingresar
El comunicado oficial tras la suspensión del partido entre Colón e Independiente BBC

El encuentro de este jueves tuvo que ser interrumpido antes del comienzo del tercer cuarto.

Hoy 14:37

El partido entre Colón de Santa Fe e Independiente BBC, correspondiente a la Conferencia Norte, fue suspendido al finalizar el primer tiempo debido a problemas técnicos en el reloj de 24 segundos del estadio Roque Otrino.

Al momento de la interrupción, el resultado parcial era de 50-40 a favor del conjunto local, en un encuentro que se desarrollaba con normalidad hasta que surgió el inconveniente en el sistema de control del tiempo de posesión.

Ante esta situación, las autoridades resolvieron dar por suspendido el juego y ahora se deberá esperar la resolución del Tribunal de Disciplina, que definirá cómo continuará el partido y cuáles serán los pasos a seguir.

El comunicado oficial  de la AdC fue emitido tras la suspensión, mientras ambos clubes aguardan una decisión formal sobre la reanudación o resolución del encuentro.

