El amor es más fuerte: Victorina y Lázaro se casaron tras 60 años de convivencia

La pareja, de 82 y 91 años, selló su unión en el Registro Civil de Forres, ante las cámaras de Noticiero 7. “Sentimos alegría, porque llegar a esta altura de vida no es fácil”, dijeron emocionados.

Hoy 14:36

La emoción fue protagonista este viernes 19 de diciembre en la ciudad de Forres, departamento Robles, donde una historia de amor encontró su capítulo más esperado. Doña Victorina Leiva, de 81 años, y don Lázaro Lobos, de 92, decidieron casarse oficialmente después de nada menos que 60 años de convivencia, dos hijos y una vida compartida entre recuerdos, trabajo, pérdidas y aprendizajes.

La ceremonia se llevó a cabo en el Registro Civil de la ciudad y quedó registrada ante las cámaras de Noticiero 7, que acompañaron de cerca cada momento del enlace. “Nos encontramos reunidos para celebrar el matrimonio del señor Lázaro Lobos con la señora Victorina Leiva”, anunció la oficial público frente a familiares y testigos, mientras la pareja escuchaba atentamente.

Consultado sobre el motivo de la decisión, don Lázaro fue directo: “Para que quede el matrimonio legalmente como está indicado en el Registro Civil”. Victorina agregó que tienen dos hijos —uno fallecido— y que este paso representa también una forma de honrar todo lo construido.

El instante más conmovedor se produjo cuando les preguntaron qué se siente dar el “sí” después de tantas décadas juntos. “Nos sentimos contentos, con alegría, porque llegar a esta altura de vida no es fácil”, reconoció Lázaro.

La inevitable pregunta no tardó en aparecer: ¿cuál es la fórmula para sostener una relación de décadas? “Llevarse bien, comprenderse… nunca nos hemos peleado”, dijeron entre risas. Él aseguró que siempre trató de evitar cualquier problema, y ella completó: “Hay que saber ceder”.

Cuando la oficial del Registro Civil les pidió la confirmación final —“¿quiere por esposo y marido?”— Victorina respondió sin titubeos: “Sí”. De inmediato, la autoridad los declaró unidos en nombre de la ley y en legítimo matrimonio.

Entre aplausos y micrófonos que registraron cada palabra, la escena se coronó con un grito unánime: “¡Vivan los novios!”.

A los 81 y 92 años, Victorina y Lázaro demostraron que los papeles pueden esperar, pero las ganas de elegirse a diario no. En Forres hoy ganó el amor.