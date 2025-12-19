El gobernador Elías Suárez participó del acto de colación del ITSE y anunció la ampliación del instituto

Estuvo acompañado por el senador Gerardo Zamora, el vicegobernador Carlos Silva Neder y demás autoridades.

El gobernador Elías Suárez participó este viernes por la mañana del acto de colación de 198 egresados del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), realizado en el Nodo Tecnológico, oportunidad en la que anunció junto al senador Gerardo Zamora la ampliación del edificio para extender la oferta educativa de esa prestigiosa casa de estudios.

También fueron parte de la ceremonia el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; el director del ITSE, Mario Benavente, y el secretario académico del ITSE, Gastón Segura. Además de la intendente de la Capital y del interior, entre otros funcionarios, legisladores, familiares e invitados.

En este marco, las autoridades hicieron entrega de los diplomas y medallas a los alumnos con mejores promedios de las carreras de las tecnicaturas superior en Desarrollo de Software; Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial y en Gestión de Energías Renovables y Gestor en Operaciones de Aeródromos.

Una de las egresadas, oriunda de la ciudad de Fernández, Claudia Paz, habló en nombre de sus compañeros. “Estamos aquí para reconocer un recorrido construido con esfuerzo, constancia y aprendizaje. Un camino que nos transformó y que hoy nos reúne frente a la velocidad del mundo contemporáneo, donde a menudo se prioriza lo efímero, este momento representa algo profundamente distinto. La solidez de un proceso no es el destello de un logro pasajero, sino la consolidación de un esfuerzo sostenido de horas de estudio y de superación personal”, expresó.

Además, agradeció a las autoridades de la provincia por impulsar políticas públicas “que amplían horizontes y hacen posible que la formación llegue a más personas, generando oportunidades concretas para el desarrollo de nuestras comunidades”.

Acto seguido Carlos Jiménez, en representación del cuerpo de capacitadores de la institución destacó el nacimiento del ITSE que surgió “gracias a una visión transformadora del exgobernador Gerardo Zamora”, y que alcanzó un crecimiento cualitativo con el dictado en diferentes puntos como Fernández, Las Termas, Monte Quemado, Ojo de Agua, Sumampa, Tintina, Nueva Esperanza, Bandera y La Cañada.

Remarcó además que ante el planteo de preparar a las nuevas generaciones para el desafío del futuro, la respuesta fue clara: “Con educación pública, tecnológica, de calidad cercana y pertinente”. “Las políticas educativas que se han desarrollado en este territorio son concretas y así se manifiestan en este acto”, señaló.

Por su parte, el director del ITSE aseguró que formar parte de esta institución “representa el compromiso de transformar nuestra realidad a través del conocimiento y de la técnica”.

“Santiago del Estero es tierra de tradición -subrayó Benavente- pero también es tierra de futuro. En este instituto aprendemos que la tecnología no es algo ajeno que viene de afuera, es la herramienta que nosotros como hijos de esta provincia tomamos para dar soluciones a nuestros propios desafíos”.

A su turno, la ministra de Educación resaltó la visión de Santiago del Estero como Estado, “que ha apostado y sigue apostando por el conocimiento, por la innovación y por el futuro”. “Hoy se alcanza una meta, pero se abre una nueva puerta”. agregó Nassif.

“Es la oportunidad de poder desarrollarse, de construir su futuro individual que estén seguros también es el futuro colectivo de nuestra provincia”, dijo.

Asimismo, la titular de la cartera educativa adelantó que el instituto próximamente contará con un área de investigación que permitirá “generar más conocimiento, más innovación, hacer transferencias al territorio, retroalimentar nuestros propios currículos y poner esa visión para el desarrollo real de la provincia”.

El cierre estuvo a cargo del gobernador Suárez, quien destacó el trabajo que se viene realizando en las últimas dos décadas en materia educativa, al mencionar como ejemplo el egreso de una nueva camada de alumnos del ITSE provenientes de distintos puntos del territorio santiagueño, “cumpliendo sus metas en distintas ramas de la ciencia, la innovación, la tecnología, en el manejo de datos y en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia”.

En esa misma línea, el mandatario resaltó: “El sistema funciona con solidaridad, con trabajo, con empeño, con un Estado que sabe que el futuro está en la educación con una familia, que sin duda alienta, y fundamentalmente, con el acompañamiento de los intendentes y de los sectores privados, son ese esfuerzo mancomunado de todos”.

Seguidamente, Suárez les dejó un mensaje a los egresados: “Son el objetivo de ese esfuerzo mancomunado de todos, por eso les digo a quienes hoy egresan, que asuman ese compromiso para lo cual se han preparado estos años, hoy están acá egresando con una herramienta que es el conocimiento. Les pido a ustedes que abracen el desafío, asuman el compromiso y esa responsabilidad histórica que nos toca a todos”.

“Esto nos obliga aún más a las áreas educativas, a los distintos sectores que componen el gabinete, a las instituciones civiles, educativas y a toda la sociedad a continuar avanzando. Y para ello nos comprometemos desde el Estado”, agregó.

Así sería la ampliación del ITSE

Antes de terminar su discurso, el gobernador le pidió al senador Zamora que lo acompañe en el escenario para anunciar las obras de ampliación para el ITSE por más de mil metros de superficie. “Fue una iniciativa del senador y nosotros vamos a continuar por el camino que usted ha marcado, que tiene que ver con la educación y el esfuerzo de toda la sociedad”, expresó.