Operativo "Pantera Verde": el DFI secuestró más de 200 kilos de droga en Misiones

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 200 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Puerto Esperanza.

En el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado a la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron más de 200 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Puerto Esperanza.

La investigación se inició a partir de los habituales patrullajes preventivos destinados a la detección de delitos federales, realizados en las inmediaciones de un paso fronterizo ilegal que conecta con la República del Paraguay. En ese contexto, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú de la PFA advirtió la presencia de un individuo que transitaba por un camino de tierra en dirección al balneario conocido como “El 300”, desplazándose de manera sigilosa entre la vegetación.

Ante esta situación, los efectivos intentaron identificar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial se internó rápidamente en una zona de densa vegetación, logrando darse a la fuga al perderse en el monte.

Como consecuencia de ello, el personal policial llevó a cabo un minucioso rastrillaje del sector, durante el cual localizó, a escasos metros del lugar donde el individuo logró evadirse, ocho bultos ocultos entre la maleza. Al profundizar la inspección del área, los federales hallaron otros paquetes de similares características.

Puesta en conocimiento la Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo José Bernachea, se dispuso el secuestro y la apertura de los envoltorios, constatándose la existencia de un total de 13 bultos encintados, acondicionados en bolsas plásticas de color marrón. En su interior se hallaron flores y picadura de marihuana, con un peso total de 213,5 kilogramos.

Los estupefacientes incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo Cardozo, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737.