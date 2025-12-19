Racing de Nueva Italia suma al santiagueño Facundo Juárez

La Academia cerró la llegada del extremo de 32 años, ex jugador de Mitre y con último paso por el ascenso chileno

.Racing de Nueva Italia está a punto de oficializar un refuerzo con una historia especial. El club cordobés incorporó a Facundo Juárez, extremo santiagueño de 32 años, quien se suma para la próxima temporada.

Juárez arriba desde San Luis de Chile, donde disputó 22 partidos en la Segunda División, convirtió tres goles y sumó dos asistencias. Su rendimiento en el último año le dio continuidad y ritmo competitivo, un aspecto que la Academia buscaba para reforzar las bandas y ganar profundidad y desborde.

Formado en Unión Santiago, Juárez también tuvo pasos por Celaya y Dorados en México, además de su reciente experiencia en Chile.