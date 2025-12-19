“Grafitis satánicos y amenazas mortales”: el DFI detuvo a un hombre por amenazas contra el presidente Javier Milei

También lanzó intimidaciones contra la colectividad judía. La causa se inició a partir de un informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la PFA.

Hoy 16:16

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado a la prevención y combate de hechos violentos de índole terrorista, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca a un hombre acusado de proferir amenazas contra la colectividad judía y el presidente de la Nación, Dr. Javier Milei.

La causa se inició a partir de un informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la PFA, el cual fue remitido al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la misma fuerza. En dicho documento se advertía sobre un usuario identificado como “Walter.invade.la”, perteneciente a una reconocida red social, que realizaba publicaciones de carácter intimidatorio dirigidas tanto a la comunidad judía como al primer mandatario argentino.

A partir de los datos aportados, los efectivos federales llevaron a cabo un exhaustivo análisis de la cuenta mencionada, detectando numerosos posteos con amenazas de muerte contra integrantes de la colectividad judía y el presidente Milei.

Entre los mensajes más graves, el individuo manifestaba su intención de “pintar un cuadro con sangre judía como lo hizo el pintor austriaco”, en clara alusión a Adolf Hitler. Asimismo, expresaba que había que estar “preparados para la batalla contra el sionismo, ya que la guerra es inminente”, y sostenía que “los judíos no son bienvenidos, van a tener paredón de fusilamiento y no van a tener Muro de los Lamentos”.

En otras publicaciones, afirmaba que iba a “convocar un contingente de alemanes que vengan con sus máquinas de agujerear de 30 centímetros, para que saquen corriendo a estas ratas de m…”, dejando en evidencia su fanatismo por Adolf Hitler y la reivindicación del nazismo.

Del mismo modo, el sujeto realizaba amenazas de muerte contra el presidente de la Nación, expresando que “hay que hacer una gran redada, matar a Milei y colgarlo en la Plaza de Mayo”; publicaciones que eran acompañadas por imágenes del mandatario con su cabeza clavada en una estaca.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores pusieron la situación en conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría 8 del Dr. Martín Canero, desde donde se dispuso profundizar las tareas investigativas para lograr la identificación del involucrado.

Como resultado de las pesquisas y de las tareas de inteligencia desarrolladas mediante la aplicación de distintas técnicas de análisis de fuentes abiertas e información pública (OSINT), se logró identificar al sospechoso, quien residía en un inmueble ubicado sobre la calle Matheu de la ciudad de Bahía Blanca.

Con el material probatorio reunido, el Juzgado Federal de Bahía Blanca N° 1, a cargo del Dr. Walter López Da Silva, Secretaría N° 2 de la Dra. Florencia Diez, ordenó el allanamiento del domicilio, procedimiento que culminó con la detención del investigado, un ciudadano argentino de 42 años.

Durante la requisa se secuestró un cuchillo militar táctico, el cual habría sido utilizado por el implicado en diversos videos intimidatorios difundidos en redes sociales, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que, en el marco de la medida judicial, los efectivos observaron en el interior del inmueble distintos grafitis y pintadas con variantes de pentagramas de cinco puntas, cruces invertidas e inscripciones numéricas como el “666”, símbolos asociados a prácticas esotéricas y a teorías conspirativas que vinculan el ocultismo, el satanismo y la religión judía.

El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición del Dr. Ariel Lijo en la causa en la que se lo investiga por el delito de “Intimidación Pública”.