A los tiros por unos parlantes: Prefectura se enfrentó con contrabandistas

El hecho ocurrió en la ciudad salteña de Aguas Blancas durante un tenso operativo, en un paso no habilitado, cuando bagayeros intentaron contrabandear los elementos.

Hoy 16:36

Personal de la Prefectura Naval Argentina detuvo el ingreso de mercadería, principalmente electrodomésticos, que un grupo de personas había comprado en Bolivia e intentaban trasladar en el área fronteriza de Salta, sin los documentos correspondientes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la ciudad salteña de Aguas Blancas durante un tenso operativo, en un paso no habilitado, cuando bagayeros intentaron contrabandear los elementos y fueron detenidos entre disparos y empujones, tal como enfatizaron medios locales.

El conflicto inició por un hombre que transportaba algunos parlantes encimados en cajas, en las imágenes se puede ver la forma en que el oficial buscó frenarlo y el señalado se resistió, tomó una piedra, la lanzó al efectivo y huyó del lugar, aunque perdió su documento y ya fue identificado.

Dentro del mismo grupo, otros participantes del contrabando replicaron el accionar y apedrearon el móvil de la prefectura quienes, ante la rotura de los vidrios del rodado y según la versión oficial, realizaron disparos con el fin de dispersar el tumulto.

Como producto del conflicto, se incautaron 12 parlantes y, hasta el momento, no se contabilizaron heridos.

