Güemes suma tres refuerzos para la Primera Nacional: Lazza, Baier y Palleres

El Gaucho cerró las incorporaciones de un defensor, un volante central y un arquero para la próxima temporada.

Hoy 16:37

Güemes continúa activo en el mercado y confirmó tres refuerzos pensando en la Primera Nacional. El club santiagueño sumó jerarquía en defensa, dinámica en el mediocampo y una opción confiable en el arco, con la intención de fortalecer el plantel de cara a un torneo exigente y largo.

El primero en abrochar su llegada fue Emilio Lazza. El defensor nacido en Concepción del Uruguay arribó con el pase en su poder tras su salida de Deportivo Morón y firmó por una temporada con Güemes. En el Gallito disputó 34 partidos y marcó un gol, además de contar con antecedentes en Olimpo, lo que aporta experiencia y oficio a la última línea.

En el mediocampo, el Gaucho incorporó a Gianfranco Baier, volante central oriundo de Monte Maíz (Córdoba). El mediocampista registra pasos por Unión Magdalena de Colombia y por Argentino de Monte Maíz, equipo del Federal A, donde se destacó por su orden, recuperación y primer pase.

Por último, llegó Tomás Palleres, arquero que viene de competir en el Federal A con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Fue uno de los más destacados de la categoría y se suma para aportar seguridad, presencia y competencia en el puesto.

El plantel Gaucho reactivará la actividad los primeros días de enero en donde afrontará la pretemporada más exigente en Santiago del Estero.