Fausto Vera superó la revisión médica y es nuevo refuerzo de River

El mediocampista surgido de Argentinos Juniors se convirtió en la primera incorporación de Marcelo Gallardo para el 2026. Llega al Millonario a préstamo por un año, con cargo y opción de compra.

Hoy 16:58

River dio el primer paso fuerte rumbo al 2026. Fausto Vera dejó Atlético Mineiro, se realizó la revisión médica y quedó listo para transformarse en el primer refuerzo del ciclo que proyecta Marcelo Gallardo, con la Copa Sudamericana como gran objetivo. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzó con decisión para cerrar una llegada clave en el mediocampo.

El volante ya se encontraba en Buenos Aires desde hace varios días y este viernes completó los estudios de rutina. Según la información, el acuerdo es a préstamo por un año, con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.500.000. River iniciará la pretemporada en Ezeiza y Vera se sumará desde el arranque a los trabajos.

Formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como proyecto de exportación. En 2022 dio el salto al Corinthians por 7 millones de dólares, y en 2024 pasó a Atlético Mineiro por 4,5 millones. Su recorrido internacional le aporta experiencia y rodaje a un plantel en plena reconfiguración.

La salida de Brasil se aceleró tras la decisión de Jorge Sampaoli, quien le comunicó que no sería prioridad en sus planes para el 2026. En ese contexto, River activó las gestiones y lo proyecta como sucesor del ya ex Enzo Pérez, buscando equilibrio, recuperación y primer pase en la mitad de la cancha.

Si bien en 2025 tuvo actividad (32 partidos y 1.728 minutos), el cierre del año mostró irregularidad: fue titular en apenas el 25% de los encuentros con Mineiro y terminó ingresando desde el banco en los últimos tres partidos. En Núñez confían en que, con continuidad y el respaldo de Gallardo, Vera recupere su mejor versión.