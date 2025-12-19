“No lo ‘Prestianni’”: Benfica se planta ante el interés de River

Desde Lisboa aseguran que la oferta inicial del Millonario está lejos de las pretensiones del Benfica, que considera que “no hay negocio” y pretende contar con ex Vélez en el 2026.

Hoy 17:08

Las noticias que llegan desde Portugal no son alentadoras para River. Mientras en Núñez se analiza una nueva propuesta para intentar seducir al Benfica, la postura del club luso es clara y firme: no tiene intención de desprenderse de Gianluca Prestianni, al menos mediante un préstamo.

El prestigioso Diario A Bola fue contundente este viernes y tituló que “Benfica le cierra la puerta a River”. Según el medio, la oferta inicial del Millonario —800 mil euros por el préstamo y una opción de compra de 4 millones por el 50% del pase del volante ofensivo— está muy lejos de lo que pretende la institución portuguesa y fue considerada directamente como “no es negocio”.

La negativa también se apoya en señales futbolísticas. Prestianni fue titular en el último encuentro ante Farense por la Copa de Portugal, donde disputó 88 minutos. Además, el artículo remarca un gesto que no pasó desapercibido: el fuerte abrazo de José Mourinho al argentino al momento de su salida, interpretado como una muestra simbólica de que The Special One lo tiene en cuenta para el proyecto 2026.

A pesar de este escenario, en River todavía se aferran a una carta: el deseo del jugador. Tanto Prestianni como su entorno ven con buenos ojos la chance de vestir la banda roja, un sueño que arrastra desde chico. Con 526 minutos repartidos en 17 partidos en la temporada y apenas 19 años, el ex Vélez, con antecedentes en la Selección Sub-20, busca mayor protagonismo y no descarta un regreso al fútbol argentino.