El Gobierno aseguró que la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año

Según una estimación oficial basada en datos del Indec, el índice cayó 10,8 puntos interanuales y 27,3 desde el inicio de la gestión de Javier Milei; la indigencia habría descendido al 5,4%.

Hoy 17:17

El gobierno de Javier Milei estimó que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según comunicaron del Ministerio de Capital Humano, los indicadores anotaron un descenso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la vez señalaron que este índice descendió a 5,4%.