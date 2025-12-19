Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 34º
X
Somos Deporte

Vélez sufrió en los penales ante Unión Aconquija, pero clasificó a la Cuarta Ronda

El equipo de Pablo Ávila, logró empatar 1 a 1 los 90 minutos como visitante tras ir abajo en el marcador y en la definición desde los 12 pasos se impuso por 4 a 3 para seguir avanzando en el Torneo Regional.

Hoy 19:23

Vélez de San Ramón logró una clasificación sufrida pero valiosa en Catamarca, donde eliminó a Unión Aconquija y se metió en la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el equipo santiagueño se quedó con la serie desde los doce pasos por 4 a 3, mostrando carácter en un cierre cargado de tensión.

El local abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo por intermedio de Gustavo Miranda, que definió con un remate por encima del arquero Martínez. Vélez resistió y encontró el empate recién a los 40 del complemento, cuando Gabriel Sandoval apareció para igualar el encuentro y llevar la definición a los penales.

Unión Aconquija sufrió una baja clave a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando Lucas Alexis fue expulsado por una agresión. A partir de ahí, Vélez empujó con mayor decisión, aprovechó el hombre de más y sostuvo el resultado hasta la tanda decisiva.

En los penales, el gran protagonista fue el arquero Martínez, que atajó dos ejecuciones y se convirtió en la figura de la noche. Para Vélez convirtieron Toloza, Carrizo, Sandoval y Lescano, mientras que Gómez falló. En el local anotaron González y Roldán, y erraron Alfonso y Valdez. Fue victoria 4 a 3 para Vélez, que sigue en carrera y mantiene vivo el sueño del ascenso.

TEMAS Club Atlético Vélez de San Ramón Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  3. 3. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  4. 4. Voraz incendio alteró la calma en el barrio Tradición y consumió por completo una vivienda
  5. 5. Abuela narco: Gendarmería Nacional detuvo a una mujer de 63 años y le secuestraron más de siete millones de pesos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT