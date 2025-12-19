Vélez sufrió en los penales ante Unión Aconquija, pero clasificó a la Cuarta Ronda

El equipo de Pablo Ávila, logró empatar 1 a 1 los 90 minutos como visitante tras ir abajo en el marcador y en la definición desde los 12 pasos se impuso por 4 a 3 para seguir avanzando en el Torneo Regional.

Hoy 19:23

Vélez de San Ramón logró una clasificación sufrida pero valiosa en Catamarca, donde eliminó a Unión Aconquija y se metió en la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el equipo santiagueño se quedó con la serie desde los doce pasos por 4 a 3, mostrando carácter en un cierre cargado de tensión.

El local abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo por intermedio de Gustavo Miranda, que definió con un remate por encima del arquero Martínez. Vélez resistió y encontró el empate recién a los 40 del complemento, cuando Gabriel Sandoval apareció para igualar el encuentro y llevar la definición a los penales.

Unión Aconquija sufrió una baja clave a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando Lucas Alexis fue expulsado por una agresión. A partir de ahí, Vélez empujó con mayor decisión, aprovechó el hombre de más y sostuvo el resultado hasta la tanda decisiva.

En los penales, el gran protagonista fue el arquero Martínez, que atajó dos ejecuciones y se convirtió en la figura de la noche. Para Vélez convirtieron Toloza, Carrizo, Sandoval y Lescano, mientras que Gómez falló. En el local anotaron González y Roldán, y erraron Alfonso y Valdez. Fue victoria 4 a 3 para Vélez, que sigue en carrera y mantiene vivo el sueño del ascenso.