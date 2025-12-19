Los pobladores de Colonia María Luisa celebran el enripiado de los caminos de la zona

El comisionado resaltó la importancia de esta obra que se lleva adelante aún en tiempos difíciles para las economías municipales, afectadas por los recortes de Nación.

Hoy 19:36

La Comisión Municipal de Estación Simbolar puso en marcha los trabajos de enripiado en el camino que conduce al paraje Colonia María Luisa, un corredor estratégico para decenas de familias, ya que conecta directamente con la Escuela N.° 423, pero que además tiene gran impacto en la zona porque mejora la transitabilidad para los pequeños productores y actividades domésticas.

El comisionado Omar Alderete resaltó la importancia de esta obra que se lleva adelante aún en tiempos difíciles para las economías municipales, afectadas por los recortes que la Nación aplica a las provincias en los recursos coparticipables.

En este caso, se trata de una obra fundamental, ya que permite desplazar lo cosechado en la zona, y durante los días de clases es utilizado por alumnos y docentes. Además de quienes residen en Colonia María Luisa, así como también en el paraje Las Hermanas y en Estación Simbolar, además de ser una vía de conexión clave con la Ruta Provincial N° 5.

Ante el avance de los trabajos, la comunidad educativa y los vecinos expresaron su profundo agradecimiento por la concreción de este anhelo y destacaron la importancia del enripiado para garantizar un acceso más seguro, especialmente en días de lluvia.

Asimismo, agradecieron al comisionado municipal y al gobernador Elías Suárez por permitir la realización de estos trabajos que forman parte de una política de gestión orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en zonas rurales.

Finalmente, Alderete remarcó: “Estas acciones se enmarcan en una planificación sostenida, con la mirada puesta en un 2026 con numerosos proyectos por delante, continuando el camino del desarrollo y el crecimiento para toda la comunidad”.