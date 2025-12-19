Presentaron libro sobre la reforma de la Constitución santiagueña en 2005

El Dr. Eduardo Llugdar es uno de los directores y coautores de esta obra colectiva, que recopila opiniones de juristas y catedráticos.

Hoy 19:41

Hace dos décadas, una nueva etapa institucional comenzaba a desarrollarse en Santiago del Estero. Uno de esos cambios profundos está contenido en el libro “Santiago del Estero: La Reforma Constitucional de 2005. Estudios y Análisis en su 20° Aniversario 2005-2025”, en el que profesionales, académicos y funcionarios volcaron su opinión sobre la importancia que tuvo la decisión gubernamental de convocar a una Convención Constituyente y sus efectos posteriores en la provincia.

Esas experiencias fueron volcadas a la obra literaria mencionada, la que hoy fue presentada por el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, quien es uno de los coautores y codirector.

El artículo que él escribió se titula “El deber de capacitación permanente de jueces y funcionarios provinciales de Santiago del Estero: Un compromiso constitucional con los Derechos Humanos, el Federalismo y la Democracia”.

La presentación la organizó la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, ocasión en la que el magistrado se refirió al trabajo que tuvo como a uno de los autores y director al Dr. Cristian Altavilla, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, investigador del Conicet, director del Instituto Internacional de Democracia, DD.HH. y empresa y docente universitario.

En esa oportunidad, reveló que le habían encomendado hacer una publicación en homenaje al cumplirse dos décadas de la reforma de la Carta Magna provincial. En ese sentido, aseveró que “la Constitución de Santiago del Estero incorporó elementos de vanguardia, principios que incorporó y que no los vamos a ver en otras Constituciones Provinciales ni en la Nacional. Por eso, es un verdadero complemento de derechos y este aniversario ha caído en un tiempo de negacionismo de los derechos”.

Al final de su alocución, abogó para que “el año que viene sigamos garantizando derechos como magistrados, en el sentido amplio, pues abarca a jueces, defensores y fiscales”.

Luego, fue el turno de hablar al público de otro de los colaboradores del libro, el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, profesor de varias universidades; ex juez federal en la Ciudad de Córdoba, jurista y relator de la Corte Suprema de Justicia, quien opinó que “(el país) está viviendo una crisis del Estado de Derecho, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es la garantía que tiene el ciudadano común para que derechos y garantías se cumplan”.

En otro orden, sostuvo que “estamos aquí porque celebramos los 20 años de un instrumento jurídico, como es una Constitución”.

Cabe resaltar que la obra cuenta con un escrito del senador nacional, Dr. Gerardo Zamora y prólogo del Dr. Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados, mientras que son coautores Gustavo Lobo; María Gabriela Ábalos; Pablo Ramón Lucatelli; Héctor Salomón y Verónica Nolasco, además de los Dres. Llugdar y Rodríguez Villafañe.

La misma es una publicación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial santiagueño, editada especialmente para sus afiliados. En cuanto a la compaginación del material e impresión, estuvieron a cargo de la Editorial Advocatus Córdoba.

En el evento estuvieron presentes jueces; fiscales y defensores de distintas instancias procesales y Circunscripciones Judiciales.

Cabe recordar que en septiembre último, cuando se efectuó la 15º Feria Provincial del Libro, se había anunciado la inminente publicación de esta obra colectiva, sobre la que diferentes especialistas brindaron su visión en cuanto al significado y alcance de la modernización de la Constitución local, de acuerdo con los estándares de Tratados y Convenciones Internacionales a los que adhirió la Argentina, cuando entró en vigencia la Constitución Nacional de 1994.