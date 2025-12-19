Ingresar
El Dr. Federico López Alzogaray fue reelegido como presidente del STJ para 2026

El Superior Tribunal de Justicia realizó la elección de autoridades y el actual titular del Alto Cuerpo continuará ejerciendo la Presidencia.

Hoy 19:54

Esta mañana, en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales, el Dr. Federico López Alzogaray fue reelegido Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero.

El magistrado continuará en el ejercicio de esa función durante el año 2026, según el resultado de la votación efectuada entre los miembros del Alto Cuerpo.

Asimismo, conforme al mecanismo previsto en el artículo 188 de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero y de los artículos 20 y 22 de la Ley Orgánica de Tribunales, se eligió como vicepresidente primero al Dr. Eduardo Llugdar y como vicepresidenta segunda a la Dra. Ana Rosa Rodríguez, para el año entrante.

