Intensifican los trabajos de limpieza y acondicionamiento de calles en Clodomira

Ante la llegada de la temporada estival, aumenta la presencia de mosquitos y otras alimañas, por lo que autoridades municipales dispusieron el inicio del operativo.

Hoy 20:05

Además del deterioro provocado por las lluvias en las calles de tierra y ripio especialmente, la Municipalidad de Clodomira puso en marcha un extenso plan de trabajos para la erradicación de basurales y mejoramiento vial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intendente Daniel Ruiz dispuso el despliegue de maquinarias y de personal para la localización de focos infecciosos, ya sea basurales a cielo abierto, escombros y chatarras que se encuentran en la vía pública, los que serán progresivamente eliminados.

De la misma manera, las autoridades de Obras Públicas establecieron un cronograma de operativos de nivelación de calles, principalmente en zonas periféricas, donde las lluvias recientes han afectado el suelo y dificultado la circulación de vehículos.

En cuanto a los operativos de limpieza, las tareas incluyen además del servicio habitual de recolección domiciliaria, el movimiento de camiones y palas cargadoras para recoger los desechos acumulados, que representan una amenaza para los vecinos, ya que son caldo de cultivo para todo tipo de alimañas.

Esto incluye también la limpieza de cordón cuneta y desmalezamiento.

Con respecto al cuidado de la higiene, el intendente Ruiz reiteró el pedido de colaboración a los vecinos, para evitar la formación de basurales y prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Por este motivo pidió respetar las recomendaciones como mantener los patios limpios, no acumular cacharros, ni recipientes con agua, además de utilizar repelentes y otras protecciones contra el aedes aegyptis, vector de esta enfermedad.