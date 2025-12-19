Santiago del Estero será sede del 1º Congreso Nacional de Juntas Provinciales de Historia

Será los días 8, 9 y 10 de octubre de 2026 en el campus de la Ucse.

Hoy 20:10

Santiago del Estero albergará los días 8, 9 y 10 de octubre de 2026 el 1º Congreso Nacional de Juntas Provinciales de Historia, bajo el lema “Historia de las Provincias Argentinas”, un encuentro académico de alcance federal que cuenta con el aval de la Academia Nacional de la Historia. La actividad es organizada de manera conjunta por la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), y tendrá como sede el campus universitario.

El congreso tiene como objetivo promover el intercambio académico y la reflexión sobre las trayectorias históricas, políticas, sociales y culturales de las provincias argentinas, fortaleciendo el diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes de todo el país, especialmente integrantes de Juntas Provinciales. Las mesas temáticas abarcarán una amplia diversidad de ejes, entre ellos Política, Arte y Cultura, Economía y Sociedad, Historiografía, Deporte, Género, Iglesia y religiosidades, Salud, Prensa e ideas, Repositorios y archivos y Educación, con coordinadores especializados en cada área.

La convocatoria para el envío de resúmenes estará abierta hasta el 9 de marzo de 2026, mientras que la comunicación de aceptación se realizará el 10 de abril. Las ponencias completas deberán presentarse hasta el 27 de julio de 2026 y serán evaluadas por los coordinadores de cada eje. La información general, junto con futuras circulares sobre aranceles, inscripción, alojamiento y actividades culturales, puede solicitarse al correo congresohistoriadelasprovincias@gmail.com, consolidando a Santiago del Estero como un punto de referencia nacional para el debate historiográfico y académico.