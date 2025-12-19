Ingresar
Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

"Necesitamos descansar y sanar. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos y esperamos poder volver cuando estemos preparados", anunciaron los músicos en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Hoy 20:43

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación del nuevo disco Top of the hills. Así lo anunciaron los músicos mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram, en la que también le pidieron disculpas a sus fans por la decisión. "Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón", aseguraron.

"Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar", dijeron Ca7riel y Paco Amoroso en el comunicado que difundieron este viernes.

Se esperaba que este viernes 19 de diciembre se presentara el disco Top of the hills. Pero, a medida que pasaban las horas, el nuevo trabajo de Ca7riel y Paco Amoroso no aparecía en ninguna de las plataformas musicales y las dudas empezaron a aumentar entre sus seguidores. Finalmente, las preguntas se disiparon con el anuncio del dúo en el que contaron que se tomarán una pausa en sus carreras, después de haber tenido un vertiginoso ascenso en los últimos dos años.

Según la discográfica Sony, el disco Top of the hills fue grabado tan solo en dos semanas y tuvo una gran producción con un "trabajo maximalista". Se esperaba que, después de su presentación, Ca7riel y Paco Amoroso realizaran una gira mundial por varios países latinoamericanos y europeos para presentarlo. Sin embargo, sus fans tendrán que esperar un tiempo para que el dúo, que mantiene una larga amistad desde su infancia, decida volver.

