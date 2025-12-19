La Subnaf realizó su Muestra Anual de Actividades 2025

Las autoridades recorrieron la muestra de artesanías, panificados y trabajos de reciclado, y del taller de Educación Sexual Integral dependiente del área Promoción de Derechos de la Subnaf.

En el Óvalo del Parque Sur de ciudad Capital se realizó este viernes por la tarde la Muestra Anual de Actividades 2025 "Infancias que Cuentan", de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (Subnaf).

Estuvieron en la oportunidad el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y los subsecretarios de Cultura, Juan Leguizamón, y de Educación, Alejandro Píccoli, representantes de Juzgados de Familia y referentes de la Fundación Haciendo Caminos que fueron recibidos por la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Miriam Nallar.

La jornada incluyó stands con producciones realizadas por los chicos de los centros de promoción de derechos ubicados en los barrios 8 de Abril, Juan Felipe Ibarra, Juan Díaz de Solís y Ramón Carrillo de la ciudad Capital; de los Espacios de Primera Infancia “Evita 1” y “Caritas Felices” y de los Hogares de Protección de Niños y Adolescentes.

Las autoridades recorrieron la muestra de artesanías, panificados y trabajos de reciclado, y del taller de Educación Sexual Integral dependiente del área Promoción de Derechos de la Subnaf.

Al hacer uso de la palabra, Nallar dio la bienvenida y expresó: "Siempre la muestra anual es un momento de muchísima alegría para nosotros porque nos permite compartir y mostrar todo el trabajo del equipo durante el año, es un espacio donde los niños y los adolescentes pueden demostrar todo lo que han hecho".

Con respecto a la temática elegida para este año, "Infancias que cuentan", dijo que el objetivo "es que los niños vuelvan a los juegos tradicionales, que abandonen un poco las pantallas que son un espacio de diversas violencias, que también puedan intercambiar con otros niños y con la comunidad".

Al final resaltó la labor de la Subnaf: "Tratamos de hacer un trabajo de fortalecimiento familiar para que los niños no sean separados de sus familias, porque ese es el lugar donde un niño tiene que desarrollarse y nada en la vida nos da más seguridad que eso, que el acompañamiento y la contención de una familia o de una comunidad".

También se entregaron distinciones a personas e instituciones que colaboran con la Subnaf, como también reconocimientos a empleadas que se acogieron al beneficio de la jubilación.

Durante el encuentro hubo números artísticos con presentaciones del trabajo de todos los talleres que se desarrollan durante todo del año, de danzas y arte.

En el cierre, los chicos presentaron una obra de teatro que habla de cuentos tradicionales adaptados con la realidad actual y las nuevas tecnologías.