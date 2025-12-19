La intendente Fuentes participó del acto de egreso de alumnos del Instituto Tecnológico

El acto fue encabezado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 22:08

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió al acto de colación de la tercera camada de egresados del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), que estuvo encabezado por el gobernador, Elías Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los alumnos de las distintas tecnicaturas recibieron sus distinciones por la finalización de sus estudios en una emotiva ceremonia a la que asistieron docentes, familiares y demás miembros de la comunidad educativa.

El evento también contó con la presencia del vicegobernador, Carlos Silva Neder; el senador nacional, Gerardo Zamora; la ministra de Educación, Mariela Nassif y el director del ITSE, Mario Benavente; entre otras autoridades.