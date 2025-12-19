Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 32º
X
Locales

La intendente Fuentes participó del acto de egreso de alumnos del Instituto Tecnológico

El acto fue encabezado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 22:08
norma fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió al acto de colación de la tercera camada de egresados del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), que estuvo encabezado por el gobernador, Elías Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los alumnos de las distintas tecnicaturas recibieron sus distinciones por la finalización de sus estudios en una emotiva ceremonia a la que asistieron docentes, familiares y demás miembros de la comunidad educativa.

El evento también contó con la presencia del vicegobernador, Carlos Silva Neder; el senador nacional, Gerardo Zamora; la ministra de Educación, Mariela Nassif y el director del ITSE, Mario Benavente; entre otras autoridades.

TEMAS Norma Fuentes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. Voraz incendio alteró la calma en el barrio Tradición y consumió por completo una vivienda
  3. 3. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  4. 4. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  5. 5. Abuela narco: Gendarmería Nacional detuvo a una mujer de 63 años y le secuestraron más de siete millones de pesos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT