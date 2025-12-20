Alberdi Automotores presenta una financiación en cuotas fijas en dólares para acceder a tu próximo auto

La concesionaria lanzó una nueva alternativa de financiación con tasas competitivas, que permite comprar vehículos 0 km o usados mediante un esquema de 36 cuotas fijas en dólares y entrega inicial.

Hoy 09:00

Alberdi Automotores lanzó una nueva alternativa de financiación que amplía las posibilidades de acceso tanto a vehículos 0 km como usados, ofreciendo una oportunidad para renovar el auto con condiciones claras y accesibles.

A través de Financiera Frankfurt, ahora es posible entregar un monto inicial y financiar el saldo restante en 36 cuotas fijas en dólares, con opciones pensadas para diferentes necesidades y presupuestos.

Cómo funciona la financiación

1. Se entrega un monto inicial (por ejemplo, USD 5.000).

2. Se puede elegir un vehículo 0 km o usado y retirarlo de manera inmediata.

3. El saldo se abona en 36 cuotas fijas en dólares.

Modelos 0 km incluidos en esta modalidad

* Peugeot Nuevo 208 GT

* Citroën Basalt Shine

* Chevrolet Onix LT Plus

* Fiat Cronos Life

Entre otros modelos disponibles

Usados seleccionados

La financiación también aplica a unidades usadas seleccionadas del stock de Alberdi Automotores, manteniendo la misma modalidad de entrega inicial y cuotas fijas. Esta opción permite acceder a vehículos en excelente estado y a una mayor variedad de alternativas dentro de un presupuesto accesible.

La propuesta está disponible tanto para 0 km como para usados premium, siempre sujetos a disponibilidad dentro del stock de la concesionaria.

Una financiación versátil

Con esta iniciativa, Alberdi Automotores se posiciona con una de las financiaciones más flexibles de la región, integrando vehículos nuevos y usados en un mismo esquema y ofreciendo la previsibilidad de cuotas fijas en dólares.

Para conocer más detalles o reservar una unidad, los interesados pueden acercarse a Alberdi Automotores, ubicado en Av. Belgrano (N) 170, o comunicarse con el equipo comercial al 3854 022 209.