El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Newcastle

Los Blues perdían por 2-0, pero remontaron en el complemento para sumar un punto como visitantes.

Hoy 12:28

Chelsea rescató un empate 2-2 como visitante ante Newcastle, en un partido que dejó sensaciones encontradas para el equipo londinense, que podría cerrar la fecha 17 muy lejos de la pelea por el liderazgo en la Premier League. El conjunto que cuenta con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho evitó la derrota, pero sumó poco en su lucha por el título.

El equipo dirigido por Eddie Howe golpeó rápido y se puso en ventaja con un doblete del alemán Nick Woltemade, quien marcó a los 4 y 20 minutos del primer tiempo. Con esa diferencia, el Newcastle parecía encaminarse a un triunfo clave para meterse entre los diez primeros y acercarse a los puestos de clasificación a copas europeas.

En el complemento reaccionó el Chelsea. A poco de iniciado el segundo tiempo, el inglés Reece James descontó y, a los 21 minutos, el brasileño Joao Pedro selló el empate definitivo. En el conjunto visitante, Garnacho fue titular, mientras que Enzo Fernández ingresó en la segunda mitad.

Con este resultado, el Chelsea quedó cuarto con 29 puntos, aunque empieza a despedirse de la pelea por el campeonato, ya que podría terminar la jornada a 10 unidades del líder. El Newcastle, en tanto, se ubica de manera momentánea en el puesto 11, con 22 puntos.