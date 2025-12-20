Romina Malaspina estrenó una microbikini verde agua y encendió las redes

Se lució con un modelo triángulo liso que combinó con accesorios dorados.

Hoy 09:14

Romina Malaspina volvió a captar todas las miradas con un look de alto verano que anticipa una de las paletas más fuertes de la próxima temporada: los tonos pasteles. Sentada sobre un mueble blanco y frente a un espejo circular, posó con una microbikini verde agua.

El traje de baño de morley tiene corpiño triangular, con breteles finos y ajuste clásico, mientras que la bombacha es cavada, con tiras regulables a los costados de las caderas que se atan en forma de moño.

Para acompañar el look, la influencer sumó aros dorados grandes, pulseras rígidas metálicas en la muñeca y dejó el pelo suelto, con ondas suaves y raya al costado.

Completó la elección de moda con manicura en tonos neutros y un make up al natural, con foco en labios nude y ojos definidos.

Romina Malaspina en lencería bicolor

Romina Malaspina mostró un look lencería que no pasó desapercibido en sus redes sociales. De pie frente al espejo redondo de su habitación, la modelo posó con un conjunto de dos piezas en color nude con detalles en negro.

El corpiño tiene taza y detalles de tiras negras. También cuenta con breteles finos y bordes de encaje en negro. La bombacha, en tanto, es diminuta y cuenta con el mismo diseño que el corpiño. Por encima, llevó una bata satinada negra y abierta. La prenda, de mangas amplias, cae hasta los muslos y se mantiene suelta, dejando el foco en el conjunto interior.

El peinado fue otro de los protagonistas: Malaspina llevó el pelo suelto, con ondas suaves y raya al costado, en un tono rubio con reflejos dorados. En cuanto al make up, optó por una base liviana y luminosa, delineado negro marcado en los ojos, máscara de pestañas y labios nude con acabado satinado, destacando una estética pulida pero natural.

Como único accesorio, sumó un collar fino con dije en forma de corazón. En la descripción del posteo, escribió: “¿Me queda bien el color negro?”, en referencia al tono de la bata, y la publicación rápidamente se llenó de halagos. “Te queda maravilloso”, “No solo te queda bien, sos perfecta” y “Hermoso te queda” son algunos de los comentarios que demuestran la aprobación de su fandom.