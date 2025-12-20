El CCB y otra imperdible propuesta para los pequeños: “Cortos de Navidad”

El Centro Cultural del Bicentenario continúa con los talleres para niños de 5 a 11 años.

Hoy 09:42

En estos tiempos navideños, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 23 de diciembre, el Taller ¨Cortos de Navidad¨, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

Una propuesta creativa, donde los participantes podrán disfrutar de un cortometraje navideño para luego realizar divertidas actividades artísticas inspiradas en la historia exhibida.

A través de dibujo, pintura y pequeñas creaciones manuales, los niños explorarán personajes, colores y emociones propias de la Navidad, fomentando la imaginación y la expresión artística en un ambiente cálido y festivo.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.