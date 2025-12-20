Los nietos de Monzón y Bonavena se enfrentan en una pelea que revive una rivalidad ilustre del boxeo argentino

Agustín Monzón y Franco Bonavena animarán un combate de fuerte carga simbólica en el festival Párense de Manos III en el estadio de Huracán.

Hoy 00:59

El boxeo argentino vivirá este sábado un evento de fuerte carga simbólica. Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, y Franco Bonavena, nieto de Oscar “Ringo” Bonavena, se enfrentarán en una pelea de cuatro rounds que revive una rivalidad histórica nunca resuelta arriba del ring.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El combate se disputará desde las 18:00 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, en el marco del festival Párense de Manos III, un evento que mezcla boxeo amateur, streamers y figuras del espectáculo, y que tendrá como gran atracción el cruce de apellidos más icónicos del pugilismo nacional.

La expectativa es enorme, no solo por el show, sino porque este duelo le permitirá a los fanáticos ver lo que Monzón y Bonavena jamás pudieron concretar: enfrentarse dentro de un ring, aunque sea a través de sus herederos.

Una rivalidad que nació fuera del ring

Carlos Monzón y Ringo Bonavena fueron contemporáneos, pero nunca se enfrentaron oficialmente. Sin embargo, la rivalidad existió y tuvo su punto máximo el 12 de diciembre de 1974, en el Gran Hotel Ciudad de México, cuando Ringo lanzó bromas pesadas contra Monzón. La reacción del campeón fue inmediata y el clima se volvió tan tenso que debieron intervenir terceros para evitar una pelea.

Monzón es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Fue campeón mundial mediano entre 1970 y 1977 y defendió su título de la AMB en 14 oportunidades, dejando una huella imborrable dentro del ring.

Bonavena, en cambio, se ganó el cariño popular por su carisma, potencia y desparpajo. Su histórica pelea ante Muhammad Ali en 1970, resistiendo hasta el 15° round, lo convirtió en leyenda. Aunque nunca fue campeón mundial, su figura se volvió de culto tras su trágica muerte en 1976.

Los herederos de la leyenda

En el ring de Huracán, los nietos intentarán escribir su propia historia. Franco Bonavena, de 29 años, hijo de Natalio, estudia diseño y tuvo pasado en el rugby, deporte que dejó por una lesión. Comenzó a boxear recién a los 27 años y ahora afronta el desafío más importante de su corta carrera.

Del otro lado estará Agustín Monzón, nieto del histórico campeón. Actor y boxeador amateur, recordó en su canal de YouTube el impacto que tuvo su abuelo en su vida. A los 17 años se mudó a Buenos Aires, trabajó en distintos oficios y logró cumplir su sueño artístico: participó en obras y series como “Monzón”, “Coppola” y “El Eternauta”, además de competir en el reality “Survivor”.

El evento que promete hacer historia

Párense de Manos III contará con 11 combates y 22 peleadores, con el duelo entre Monzón y Bonavena como plato principal. El escenario no es casual: el estadio de Huracán, donde Ringo Bonavena tiene su propia estatua, reflejo de su fuerte vínculo con el club de Parque Patricios.

La velada será transmitida en vivo por el canal de Kick de @luquitarodrigue y por Telefe, en lo que promete ser un espectáculo que combina nostalgia, show y pasión por el boxeo.