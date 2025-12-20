La Policía investiga una presunta estafa vinculada a trámites de embarazo ante la ANSES

El Departamento Delitos Económicos, se encuentra investigando la presunta maniobra fraudulenta difundida a través de aplicaciones de mensajes.

La maniobra, que se encuentra en etapa de investigación por la policía, ha logrado detectar que en distintos grupos abiertos de WhatsApp, una mujer estaría ofreciendo agilizar la entrega de certificados de falsos embarazos para cobrar subsidio por ante la ANSES.

Como parte de la maniobra, la persona investigada estaría utilizando números de teléfono para contactar y captar a posibles interesadas, presentándose como gestora y ofreciendo acelerar el trámite a cambio de dinero.

Como parte de la operatoria, entre los ardides utilizados solicita inicialmente el pago de $50.000 a cambio de un formulario falso, presuntamente firmado por una obstetra; luego, una vez que las beneficiarias comienzan a percibir el dinero del Estado, la mujer exige una suma adicional de $100.000 como parte del acuerdo ilegal.

La causa se encuentra en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso diversas tareas de investigación de campo con el objetivo de identificar plenamente a la responsable y establecer el alcance real de la presunta estafa.