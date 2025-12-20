Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 DIC 2025 | 37º
X
Policiales

La Policía investiga una presunta estafa vinculada a trámites de embarazo ante la ANSES

El Departamento Delitos Económicos, se encuentra investigando la presunta maniobra fraudulenta difundida a través de aplicaciones de mensajes.

Hoy 12:37
Estafa

La maniobra, que se encuentra en etapa de investigación por la policía, ha logrado detectar que en distintos grupos abiertos de WhatsApp, una mujer estaría ofreciendo agilizar la entrega de certificados de falsos embarazos para cobrar subsidio por ante la ANSES.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como parte de la maniobra, la persona investigada estaría utilizando números de teléfono para contactar y captar a posibles interesadas, presentándose como gestora y ofreciendo acelerar el trámite a cambio de dinero.

Te recomendamos: ANSES ajusta las jubilaciones: así quedará la mínima en enero 2026 tras el aumento por inflación

Como parte de la operatoria, entre los ardides utilizados solicita inicialmente el pago de $50.000 a cambio de un formulario falso, presuntamente firmado por una obstetra; luego, una vez que las beneficiarias comienzan a percibir el dinero del Estado, la mujer exige una suma adicional de $100.000 como parte del acuerdo ilegal.

La causa se encuentra en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso diversas tareas de investigación de campo con el objetivo de identificar plenamente a la responsable y establecer el alcance real de la presunta estafa.

TEMAS Anses

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía secuestró 46 tarjetas de débito y más de $4 millones en una investigación por maniobras económicas ilegales en La Banda
  2. 2. El tiempo para este sábado 20 de diciembre en Santiago del Estero: caluroso con probabilidad de tormentas
  3. 3. VIDEO| Otra vez Reina: reincidente detenido tras un hurto en pleno centro de Las Termas
  4. 4. Accidente fatal en la Ruta 34 vieja: un motociclista murió al impactar de frente contra una camioneta
  5. 5. Tras las tensiones en el debate del Presupuesto 2026, Santilli le envió un guiño al PRO: “Siempre acompañaron”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT