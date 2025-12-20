Santiago del Estero encabezó el ranking de temperaturas máximas del país

Con casi 40 grados a primera hora de la tarde, la provincia volvió a ubicarse entre las más calurosas de la Argentina, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 13:53

Santiago del Estero se posicionó este sábado 20 de diciembre en el primer lugar del ranking nacional de temperaturas máximas, de acuerdo al relevamiento difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 13 horas, la capital santiagueña registró una temperatura de 39,8°C, con una humedad del 37%, configurando una jornada de calor extremo.

El intenso registro térmico se dio en el marco de una ola de calor que afecta a gran parte del norte argentino, con sensaciones térmicas elevadas y condiciones que exigen extremar cuidados, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al pronóstico, el SMN anticipa que para el domingo se espera una temperatura máxima de 36°C, con probabilidad del 70% de lluvias y tormentas hacia la noche, lo que podría traer un leve alivio tras varios días de altas temperaturas.

Ranking Temperaturas

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan:

Mantenerse bien hidratado, bebiendo agua con frecuencia.

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas.

Usar ropa liviana, de colores claros y protector solar.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

No realizar actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

El calor intenso seguirá siendo protagonista en la región, por lo que se insiste en adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor y otras complicaciones asociadas a las altas temperaturas.