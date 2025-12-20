La revelación de Catherine Fulop sobre la posible llegada de Dybala a Boca

La venezolana, suegra del futbolista de la Roma, habló con Mario Pergolini en su programa y dio a entender que la llegada de su yerno al Xeneize es posible.

Hoy 14:25

La ilusión en Boca por la llegada de Paulo Dybala empieza a tomar forma concreta. A los rumores iniciales y a las declaraciones de Leandro Paredes se le sumaron indicios cada vez más fuertes, al punto de que en el club ya no se preguntan si llegará, sino cuándo: diciembre o junio. Aunque en el Xeneize reina la cautela, una voz inesperada alimentó el sueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Quien habló fue nada menos que Catherine Fulop, suegra del delantero cordobés, que dejó entrever que el pase es muy probable, aunque no inmediato. En diálogo con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, la actriz fue directa y descontracturada:

“Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami, eran muy unidos, hacían pijamadas y estaban todo el día juntos”.

Sus palabras encendieron rápidamente la expectativa del mundo Boca. Sin embargo, a la salida del programa, Fulop fue más precisa y marcó los tiempos:

“Si es, es para junio. Ahora no. Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”.

En ese contexto, la postura del club sería similar a la que tomó con Paredes. Boca está dispuesto a esperar a que la situación contractual de Dybala en Roma se resuelva. El mediocampista campeón del mundo incluso había incluido una cláusula especial para regresar al Xeneize, pero Juan Román Riquelme optó por aguardar a que quedara libre. Todo indica que con la Joya podría repetirse el mismo camino.

En lo futbolístico, el presente de Dybala en el conjunto italiano no es el ideal. Actualmente es suplente y en el último partido ante Como ni siquiera ingresó desde el banco. Antes de ese encuentro, su entrenador Gian Piero Gasperini fue contundente:

“Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda”.

El dato clave es contractual. A Dybala le quedan seis meses de vínculo con Roma y desde el 1° de enero ya podrá negociar libremente su futuro. Por ahora, la renovación no aparece en el horizonte y eso alimenta aún más la expectativa en la Ribera.

Si finalmente la llegada se concreta en junio, el atacante cordobés podría vestirse de azul y oro justo a tiempo para disputar los eventuales octavos de final de la Copa Libertadores, un escenario que potencia aún más el sueño de los hinchas de Boca.