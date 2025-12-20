Zelensky confirmó que EEUU propuso los diálogos de paz entre Ucrania y Rusia en Miami

El presidente explicó que la iniciativa estadounidense plantea un formato tripartito: Kiev, Washington y Moscú.

Estados Unidos propuso la realización de negociaciones en Miami entre delegaciones de Ucrania y Rusia, una iniciativa confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y que representa un nuevo intento internacional para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.

La propuesta estadounidense contempla la participación de representantes europeos y se desarrolla en un contexto de intensificación de la guerra, con Moscú manteniendo su ofensiva militar y Kiev exigiendo garantías de seguridad a largo plazo.

La propuesta de EEUU y el formato de las negociaciones

Zelensky explicó que la iniciativa estadounidense plantea un formato tripartito: “Ellos propusieron este formato: Ucrania, Estados Unidos, Rusia”, detalló el mandatario, quien consideró lógica la presencia de delegados europeos en las conversaciones, una vez evaluados los resultados de la reunión inicial.

Las negociaciones comenzaron este viernes en Miami y continuarán durante el fin de semana, con la presencia de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial, Steve Witkoff; y Jared Kushner, así como la participación de aliados europeos.

La reacción de Moscú

Este sábado, el enviado ruso Kirill Dmitriev confirmó su viaje a Miami para sumarse a la nueva ronda de negociaciones. “De camino a Miami”, publicó Dmitriev en la red social X, acompañando su mensaje con un video de un amanecer en la playa.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró en una conferencia de prensa que Moscú mantendrá su ofensiva militar y condicionó el cese de hostilidades a la disposición de Kiev y sus aliados occidentales.

Rusia aún no ha dado una respuesta formal a la propuesta modificada por Ucrania y sus socios europeos.

La posición de Ucrania y las prioridades de seguridad

El negociador principal ucraniano, Rustem Umerov, informó tras las reuniones en Miami que mantuvo al presidente Zelensky al tanto de los avances y que “se acordaron los próximos pasos y la continuación del trabajo conjunto en un futuro próximo”.

Umerov subrayó que las acciones del equipo negociador responden a las prioridades definidas por el presidente: “La seguridad de Ucrania debe estar garantizada de manera fiable y a largo plazo”, afirmó.

El rol de los aliados europeos

Las conversaciones en Miami cuentan con la presencia de altos funcionarios de Reino Unido, Francia y Alemania.

A principios de mes, Witkoff y Kushner ya se habían reunido en Miami con Umerov, aunque en esa ocasión sin representantes europeos.

Posteriormente, ambos viajaron a Moscú para dialogar directamente con Putin. En noviembre, Washington sorprendió a sus socios europeos al presentar un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra, percibido como favorable a Rusia y que relegaba el papel de las potencias europeas.

Tras modificaciones impulsadas por Ucrania y sus aliados, la propuesta sigue a la espera de una respuesta oficial de Moscú.

Condiciones y obstáculos: cesión territorial, garantías de seguridad y rechazo ucraniano

La propuesta estadounidense incluye la posibilidad de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, aunque podría implicar la cesión de parte del territorio ucraniano, una hipótesis que enfrenta el rechazo de amplios sectores en Kiev.

Rubio enfatizó que “no habrá un acuerdo de paz a menos que Ucrania lo acepte” y rechazó la idea de que Washington intente imponer condiciones a Kiev: “Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula”, afirmó el secretario de Estado, quien insistió en que tanto Ucrania como Rusia deben estar dispuestas a llegar a un acuerdo.