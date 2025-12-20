Manchester City goleó al West Ham y quedó como único líder de la Premier League

Los Ciudadanos se impusieron por 3-0 en el Etihad Stadium con dos goles de Erling Haaland y uno de Tijjani Reijnders.

Manchester City mostró toda su jerarquía y goleó 3-0 a West Ham United en el Etihad Stadium, en un encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Premier League. Con este triunfo, el equipo de Pep Guardiola alcanzó la cima del campeonato y se ilusiona con quedarse en lo más alto.

El conjunto celeste dominó el partido desde el inicio, con posesión, presión alta y control territorial. A los 5 minutos, Erling Haaland abrió el marcador con una definición precisa para el 1-0. El City mantuvo la intensidad y volvió a golpear antes del descanso: a los 38’, el neerlandés Tijjani Reijnders amplió la ventaja tras una buena acción dentro del área.

En el complemento, el desarrollo no cambió. El Manchester City administró la diferencia con autoridad, manejó los tiempos del partido y prácticamente no sufrió en defensa. A los 24 minutos, Haaland apareció otra vez en el área rival para marcar su segundo gol de la noche y sellar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, el equipo de Guardiola se subió al primer puesto de la tabla con 37 puntos, ratificando su condición de candidato al título.