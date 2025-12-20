Santiago del Estero llegó a tener una sensación térmica de 45ºC y emitieron una alerta por tormentas

La provincia encabezó este sábado el ranking del Servicio Meteorológico Nacional como la ciudad más calurosa del país, con una sensación térmica que superó los 45°

Hoy 18:58

Santiago del Estero atravesó una de las jornadas más sofocantes del año. Este sábado, la capital provincial se ubicó al tope del ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la ciudad más calurosa del país, con temperaturas que superaron los 42 grados y una sensación térmica por encima de los 45°, generando un escenario extremo para la población.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intenso calor se mantuvo durante gran parte del día, con condiciones agobiantes desde las primeras horas de la mañana y sin alivio durante la siesta. En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Según el organismo oficial, las lluvias comenzarían a partir de la tarde noche de este sábado, con mayor probabilidad de desarrollo de tormentas entre las últimas horas del día y la madrugada del domingo. Se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En cuanto a los acumulados, el SMN prevé precipitaciones entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan superarse de manera puntual, especialmente durante la madrugada del domingo.

Si bien las tormentas traerían un esperado alivio tras una jornada marcada por el calor extremo, las autoridades recomiendan mantener precauciones, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas críticas y estar atentos a posibles fenómenos intensos asociados a las lluvias, sobre todo en zonas urbanas y áreas vulnerables a anegamientos.