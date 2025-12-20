El Municipio incorpora evaluadores capacitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial

El secretario de Ordenamiento Urbano, Joaquín Romano Norri, informó que desde hace aproximadamente 30 a 40 días se vienen implementando mejoras en el trámite para la obtención de la licencia de conducir.

Hoy 16:08

La Municipalidad de La Banda continúa avanzando en la optimización de los trámites municipales, en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios a la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, el secretario de Ordenamiento Urbano, Joaquín Romano Norri, informó que desde hace aproximadamente 30 a 40 días se vienen implementando mejoras en el trámite para la obtención de la licencia de conducir.

Como parte de estos cambios, el personal del Departamento de Educación y Seguridad Vial se incorporará a la evaluación del examen práctico que se realiza en las instalaciones del Patinódromo.

En este sentido, Romano Norri destacó que las evaluadoras debieron realizar una capacitación obligatoria ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un curso extenso y complejo, en el cual obtuvieron calificaciones sobresalientes en el examen final, con notas de 90, 92 y 98 puntos sobre 100. “Esto le otorga mayor profesionalismo y prestigio al examen práctico, y brinda tranquilidad a la comunidad de que estará en manos de evaluadores altamente capacitados”, señaló.

Por su parte, la responsable del Departamento de Seguridad Vial, Sara Infante, explicó que la capacitación constó de instancias virtuales intensivas y que próximamente se completará con la etapa presencial dispuesta por Nación. Además, remarcó la importancia de la confianza depositada por el Ejecutivo Municipal en el equipo evaluador, responsable de la última instancia del trámite para quienes gestionan su licencia por primera vez, renovaciones fuera de término o ampliación de categorías.

Infante subrayó que el rol del área no solo es evaluar, sino también concientizar sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, destacando el uso del casco, la no utilización del celular al conducir y el respeto de las señales viales, como pilares fundamentales para reducir los siniestros viales.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad vial y garantizar trámites más eficientes, transparentes y seguros para todos los vecinos.