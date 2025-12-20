B° Palermo: se registraron nuevamente personas desaprensivas arrojando basura en proximidad de las viviendas

La Municipalidad de La Banda recuerda que quienes cometan este tipo de infracciones, que atentan contra la calidad de vida de los vecinos en general, serán sancionados según la normativa vecinal correspondiente.

Hoy 16:10

El Sistema de Seguridad Alerta Banda advirtió sobre una nueva situación de irresponsabilidad por parte de personas desaprensivas quienes arrojaban basura en un terreno baldío ubicado sobre Balcarce y General Guido a menos de 100 metros de calle Deán Funes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dicha situación fue detectada directamente por residentes del barrio Palermo quienes alcanzaron a fotografiar a personas a bordo de automóviles y carros arrojando grandes cantidades de basura en los terrenos baldíos ubicados en inmediaciones de los domicilios.

Al respecto, los vecinos manifestaron su indignación ante este tipo de situaciones que se repiten frecuentemente con la aparición de personas foráneas quienes a bordo de diferentes tipos de vehículos llegan al sector exclusivamente a arrojar residuos domiciliarios, restos de poda, de obra, entre otros.

En este sentido, la Municipalidad de La Banda recuerda que quienes cometan este tipo de infracciones, que atentan contra la calidad de vida de los vecinos en general, serán sancionados según la normativa vecinal correspondiente.

Teniendo en cuenta que durante esta época estival se evidencian las consecuencias de arrojar los residuos en la vía publica ya que los mismos impiden el correcto funcionamiento de los desagües pluviales y se producen los anegamientos de calles en diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

Finalmente, desde la Secretaría de Servicios Públicos se recuerda a todos los vecinos de la ciudad de La Banda que respeten los horarios de recolección y que hagan un uso adecuado de los contenedores de residuos ubicados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de La Banda.