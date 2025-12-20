Se realizará nuevamente el taller de “Panadería Artesanal” dictado por la Dirección de Nutrición Comunitaria

En este sentido, indicaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de esta capacitación gratuita donde los participantes aprenderán técnicas y recetas para elaborar panes y productos de panadería de alta calidad.

Hoy 16:12

La Dirección de Nutrición Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial anunció que debido a la permanente demanda de vacantes se realizará nuevamente el taller de Panadería Artesanal a partir del 6 de enero.

Además, se indicó que el objetivo es que los participantes puedan desarrollar habilidades prácticas para trabajar con masas, crear productos artesanales y entender la importancia de la calidad de los ingredientes y la técnica en la panadería artesanal.

Cabe destacar, que las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria sita en calle Irigoyen N° 59 de lunes a viernes de 8 a 12.