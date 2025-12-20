Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 DIC 2025 | 42º
X
Locales

Se realizará nuevamente el taller de “Panadería Artesanal” dictado por la Dirección de Nutrición Comunitaria

En este sentido, indicaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de esta capacitación gratuita donde los participantes aprenderán técnicas y recetas para elaborar panes y productos de panadería de alta calidad.

Hoy 16:12

La Dirección de Nutrición Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial anunció que debido a la permanente demanda de vacantes se realizará nuevamente el taller de Panadería Artesanal a partir del 6 de enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, indicaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de esta capacitación gratuita donde los participantes aprenderán técnicas y recetas para elaborar panes y productos de panadería de alta calidad.

Además, se indicó que el objetivo es que los participantes puedan desarrollar habilidades prácticas para trabajar con masas, crear productos artesanales y entender la importancia de la calidad de los ingredientes y la técnica en la panadería artesanal.

Cabe destacar, que las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria sita en calle Irigoyen N° 59 de lunes a viernes de 8 a 12.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía secuestró 46 tarjetas de débito y más de $4 millones en una investigación por maniobras económicas ilegales en La Banda
  2. 2. Accidente fatal en la Ruta 34 vieja: un motociclista murió al impactar de frente contra una camioneta
  3. 3. El tiempo para este sábado 20 de diciembre en Santiago del Estero: caluroso con probabilidad de tormentas
  4. 4. VIDEO| Otra vez Reina: reincidente detenido tras un hurto en pleno centro de Las Termas
  5. 5. Excomisionado de Copo fue denunciado por desvío de fondos y apropiación de bienes provinciales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT