Nacho Fernández, uno de los emblemas de la era Gallardo, se despidió de River y anunció dónde seguirá su carrera

El volante multicampeón con el Millonario realizó un emotivo posteo en sus redes sociales.

Hoy 16:33

“Toca volver a casa”. Con esas palabras, Nacho Fernández se despidió de River antes de concretar su regreso a Gimnasia y Esgrima La Plata, club que lo vio nacer futbolísticamente y al que volverá a vestir desde la próxima temporada.

El mediocampista de 35 años acordó su salida del Millonario y utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje emotivo de despedida. Allí expresó sentimientos encontrados por el cierre de una etapa cargada de títulos y momentos históricos, y agradeció a dirigentes, cuerpo técnico, compañeros e hinchas.

En la antesala de su vuelta al Lobo, Nacho recurrió a su cuenta de Instagram para dejar en claro el vínculo especial que construyó durante sus dos ciclos en Núñez y lo difícil que fue cerrar este capítulo de su carrera.

El mensaje de Nacho Fernández

Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado. Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”, comenzó escribiendo.

Luego, agregó: “Y de felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia. Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mí y también a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club… sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia. Los voy a extrañar, pero me toca volver a casa”.

Presentación en Gimnasia

Nacho Fernández será presentado oficialmente como refuerzo de Gimnasia este lunes a las 10 de la mañana, en la sede social del club. De esta manera, se convertirá en el primer refuerzo tripero para la nueva etapa, en un regreso cargado de simbolismo y emoción para el pueblo mens sana.

