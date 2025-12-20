Ingresar
Milei trató de narcoterrorista a Maduro y celebró la “presión de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”

El mandatario argentino sostuvo que "se terminó el tiempo de tener un acercamiento tímido" en medio del conflicto.

Hoy 16:57
Javier Milei

En medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, que se agudizó con las declaraciones de Donald Trump advirtiendo que no podía descartar una guerra, el presidente Javier Milei respaldó en la cumbre del Mercosur "la presión" del mandatario norteamericano para "liberar al pueblo venezolano".

"La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", dijo Milei durante su intervención en la cumbre que se realiza en Foz de Iguazú.

El Presidente fue muy enfático al sostener que Venezuela "continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora" y llamó "narcoterrorista" a Nicolás Maduro.

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista, Nicolás Maduro, extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo", sostuvo el mandatario argentino justo antes de respaldar el despliegue militar de Estados Unidos.

El fuerte discurso de Milei contra Maduro y en respaldo a la intervención de Trump en Venezuela fue un claro contrapunto con las palabras que, minutos antes, había expresado su par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien advirtió que una posible guerra sería "una catástrofe humanitaria".

"Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario", insistió Milei.

Pese al pedido de Milei a sus pares del bloque regional, Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia en el régimen de Maduro.

El jefe del Estado también aprovechó en su exposición de este sábado para reclamarle a Maduro que libere al gendarme Nahuel Gallo, y también celebró "el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado", la dirigente opositora a Maduro que fue distinguida con el Premio Nobel de la paz.

