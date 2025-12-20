Aníbal Moreno presiona para irse de Palmeiras y jugar en River

Aunque la operación sigue siendo altamente compleja para las arcas del Millonario, el hecho de que el jugador ejerza fuerza puede ser un factor clave bajar las pretensiones del Verdao.

Hoy 18:07

Aníbal Moreno pasó de ser un sueño imposible a una posibilidad -compleja pero real- para River en el mercado de pases. El deseo de Marcelo Gallardo de contar con el volante central que lo desvela desde hace largos años ya dejó de ser una utopía y cambió favorablemente de rumbo en el cierre del 2025, ante la falta de participación del jugador en Palmeiras y su deseo de emigrar a Núñez.

Aunque no deja de ser una negociación sumamente compleja para las arcas del Millonario, motivo por el cual Stefano Di Carlo está teniendo un rol activo, hubo algunos guiños en los últimos días que reactivaron las tratativas por el ex futbolista de Racing.

Sin el lugar deseado, Moreno perdió continuidad, nivel y, a la postre, valor en el mercado. En tanto, Palmeiras, que en un principio pidió alrededor de 15 millones de dólares por su pase, podría negociar por una cifra menor; y el jugador, consciente de que necesita recobrar protagonismo para seguir en la recta ascendente de su carrera, tiene intenciones de salir y River lo seduce.

Este segundo ítem puede ser un factor clave que invita a soñar a Gallardo con sumar a Moreno a la reciente llegada de Fausto Vera y renovar un mediocampo resentido. Pero claro, habrá que ver realmente cuánto puede hacer el propio jugador para bajar las pretensiones de la dirigencia del Verdao, o de que al menos vendan un porcentaje de su pase y no todo, como verdaderamente pretenden y es inaccesible para River.

No es ninguna sorpresa el nombre de Moreno otra vez en el radar de Núñez, justamente porque el Muñeco siempre tuvo el anhelo de sumarlo a sus filas e incluso pidió enérgicamente por él a fines de 2024. En aquel entonces, tras algunos idas y vueltas, la historia se tornó en un fichaje utópico por las elevadas pretensiones de Palmeiras.