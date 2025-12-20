El blooper de fin de año en la Bundesliga: Atubolu regaló un gol y Friburgo ganó un partidazo

El arquero alemán protagonizó un insólito error en la salida que terminó en gol de Dzenan Pajcinovic.

Hoy 18:17

Friburgo consiguió una victoria clave en condición de visitante al imponerse 4-3 ante Wolfsburgo en un duelo vibrante por la fecha 15 de la Bundesliga de Alemania, marcado por uno de los bloopers del año. El arquero Noah Atubolu intentó salir jugando desde el fondo y le regaló el gol al delantero Dzenan Pajcinovic, aunque su equipo logró reponerse.

El encuentro comenzó de manera intensa y tempranera. A los 5 minutos, el defensor Philipp Treu abrió el marcador para los visitantes, pero la respuesta local no tardó en llegar: Pajcinovic igualó el resultado apenas ocho minutos después, anticipando lo que sería un partido abierto y cambiante.

Ya en el complemento llegó la jugada más comentada. A los 3 minutos, Atubolu quiso jugar corto con un pase rasante hacia el sector izquierdo, pero Pajcinovic leyó la intención, interceptó la pelota, frenó ante el intento desesperado de recuperación y definió con el arco a su disposición para poner en ventaja a Wolfsburgo.

Lejos de caerse anímicamente, el conjunto blanquinegro reaccionó y dio vuelta la historia. Vincenzo Grifo, de penal a los 58 minutos, inició la remontada, que se completó con el autogol de Jenson Seelt a los 71 y el tanto decisivo de Derry Scherhant, sellando un triunfo tan trabajado como festejado.

Con este resultado, los dirigidos por Julian Schuster llegaron a 20 puntos y escalaron al noveno puesto, en la mitad de la tabla, mientras que Wolfsburgo quedó decimocuarto con 15 unidades, tras dejar escapar un partido que tuvo servido en bandeja.