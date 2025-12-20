Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 DIC 2025 | 38º
X
Somos Deporte

El blooper de fin de año en la Bundesliga: Atubolu regaló un gol y Friburgo ganó un partidazo

El arquero alemán protagonizó un insólito error en la salida que terminó en gol de Dzenan Pajcinovic.

Hoy 18:17
Noah Atubolu

Friburgo consiguió una victoria clave en condición de visitante al imponerse 4-3 ante Wolfsburgo en un duelo vibrante por la fecha 15 de la Bundesliga de Alemania, marcado por uno de los bloopers del año. El arquero Noah Atubolu intentó salir jugando desde el fondo y le regaló el gol al delantero Dzenan Pajcinovic, aunque su equipo logró reponerse.

El encuentro comenzó de manera intensa y tempranera. A los 5 minutos, el defensor Philipp Treu abrió el marcador para los visitantes, pero la respuesta local no tardó en llegar: Pajcinovic igualó el resultado apenas ocho minutos después, anticipando lo que sería un partido abierto y cambiante.

Ya en el complemento llegó la jugada más comentada. A los 3 minutos, Atubolu quiso jugar corto con un pase rasante hacia el sector izquierdo, pero Pajcinovic leyó la intención, interceptó la pelota, frenó ante el intento desesperado de recuperación y definió con el arco a su disposición para poner en ventaja a Wolfsburgo.

Lejos de caerse anímicamente, el conjunto blanquinegro reaccionó y dio vuelta la historia. Vincenzo Grifo, de penal a los 58 minutos, inició la remontada, que se completó con el autogol de Jenson Seelt a los 71 y el tanto decisivo de Derry Scherhant, sellando un triunfo tan trabajado como festejado.

Con este resultado, los dirigidos por Julian Schuster llegaron a 20 puntos y escalaron al noveno puesto, en la mitad de la tabla, mientras que Wolfsburgo quedó decimocuarto con 15 unidades, tras dejar escapar un partido que tuvo servido en bandeja.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía secuestró 46 tarjetas de débito y más de $4 millones en una investigación por maniobras económicas ilegales en La Banda
  2. 2. Accidente fatal en la Ruta 34 vieja: un motociclista murió al impactar de frente contra una camioneta
  3. 3. El tiempo para este sábado 20 de diciembre en Santiago del Estero: caluroso con probabilidad de tormentas
  4. 4. VIDEO| Otra vez Reina: reincidente detenido tras un hurto en pleno centro de Las Termas
  5. 5. Excomisionado de Copo fue denunciado por desvío de fondos y apropiación de bienes provinciales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT