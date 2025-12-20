Accidente fatal cerca de Bariloche: dos adultos mayores perdieron la vida

Las víctimas tenían 76 y 77 años. El hombre que manejaba el auto, de 81, fue trasladado a un hospital.

Hoy 18:23

Un siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 23 en el sector de Estancia San Ramón, a unos 27 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El hecho involucró a un Renault 9 blanco que se precipitó al vacío tras perder el control en una curva del tramo Este/Oeste de la carretera. En el vehículo viajaban tres personas, de las cuales dos fallecieron y una resultó con heridas.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde del viernes, alrededor de las 19. El conductor, C.P.C.R., de 81 años, domiciliado en el barrio El Maitén de Bariloche, fue rescatado con vida y trasladado en ambulancia a un hospital de la zona para recibir atención médica debido a lesiones de consideración, indicaron medios locales.

Junto a él viajaban dos acompañantes, ambos mayores con domicilio en el mismo barrio, quienes murieron en el lugar como consecuencia de las heridas que sufrieron en la caída.

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas fatales tras las primeras diligencias. De acuerdo con información oficial, se trató de José Leonardo Huenchual, de 76 años, y Norma Elena Cavero Negron, de 77 años. También residían en El Maitén, Bariloche. Las tareas de reconocimiento se completaron en las horas posteriores al accidente, ya que en primera instancia la mujer no había podido ser identificada por personal policial.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, las primeras averiguaciones sostienen que el grupo regresaba a Bariloche desde Pilcaniyeu cuando, en una curva, el conductor perdió el control por motivos que todavía se investigan.

El vehículo se desplazó fuera de la ruta y cayó por una pendiente de varios metros, dando posiblemente varios tumbos antes de quedar inmovilizado en la zona de precipicio al margen sur de la ruta.

El sector mantuvo durante varias horas la presencia de personal policial y peritos, mientras se notificaba a la fiscalía en turno de Bariloche, que se hizo presente para coordinar las primeras diligencias y tareas investigativas. A pesar de la hipótesis, las circunstancias del siniestro siguen en análisis por parte de las autoridades competentes.