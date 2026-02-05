Horror en el parque: una bebé de 4 meses terminó con fractura de cráneo tras ser golpeada con una piedra

La pequeña fue atendida por personal médico, donde se confirmó que presentaba fractura de cráneo.

Una gravísima situación de violencia conmociona a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego de que una bebé de apenas cuatro meses resultara con fractura de cráneo tras ser atacada durante una discusión familiar.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del miércoles, en inmediaciones de avenida Belgrano y Mariano Moreno, en el sector conocido como Parque Pulgarcito.

Según la denuncia radicada, Yesica Romina Álvarez (25), con domicilio en el barrio 140 Viviendas de la localidad de Los Gutiérrez, provincia de Tucumán, se encontraba en el lugar junto a su hija Alayla Janiza Álvarez, de cuatro meses de vida, su hermano Javier Álvarez y su cuñada Mariquena Ovejero.

En determinado momento, se habría iniciado una discusión entre los presentes, a la que luego se sumaron familiares de Ovejero, entre ellos Araceli Ovejero, señalada como autora del ataque.

De acuerdo al relato de la madre, en medio del conflicto, Araceli Ovejero tomó una piedra y la arrojó directamente, impactando en la cabeza de la bebé, que se encontraba en brazos de su madre.

Como consecuencia del golpe, la menor se desvaneció y comenzó a convulsionar, lo que motivó una inmediata corrida hacia el centro de salud más cercano.

Asistencia médica y derivación

La pequeña fue atendida por personal médico, donde se confirmó que presentaba fractura de cráneo, aunque con parámetros estables. Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) para una evaluación más profunda.

Sin embargo, la madre manifestó su decisión de trasladar a la menor a la provincia de Tucumán para continuar allí con su atención médica, con el acompañamiento de familiares.

Intervención judicial

El fiscal interviniente, Rafael Zanni, tomó conocimiento del hecho y dispuso:

La incorporación del certificado médico de la menor.

La recepción de testimonios clave, entre ellos el del hermano de la denunciante.

La elevación directa de las actuaciones a la Justicia.

La causa fue caratulada como “Lesiones Graves a Menor de Edad”, y se encuentra en plena etapa investigativa.

Conmoción y repudio

El violento episodio generó profunda preocupación en la comunidad, ya que la víctima es una bebé indefensa que quedó en medio de un conflicto entre adultos.

Desde los organismos intervinientes se continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial.