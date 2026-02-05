Pornografía infantil: imputaron al profesor por "descargar, almacenar y difundir" videos

Alojado en la Comisaría de La Cañada, Figueroa, el docente escuchó los cargos y sus defensores le aconsejaron abstenerse de declarar.

Hoy 07:33

El profesor Rodolfo Javier Montenegro permanece muy comprometido en la Justicia, ya que la tecnología lo vincula a un grupo de personas que había bajado videos de pornografía infantil, escudado en una falsa fachada de interés por la guerra de Rusia y Ucrania.

Ello salió a la luz en la víspera, al ser indagado el docente con cargos por "publicación, facilitación, tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores de edad calificado por involucrar a menores de 13 años, todo en concurso real de delitos". Allí cimenta las bases de su investigación la fiscal Vanina Aguilera.

Alojado en la Comisaría de La Cañada, Figueroa, el docente escuchó los cargos, representado por los abogados Martina Magnone y Martín Rojas, quienes le aconsejaron abstenerse de declarar.

Caída en Trata

Montenegro fue detenido el fin de semana, durante redadas a cargo del personal de la Dirección Trata de Personas. Con allanamientos refrendados por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, los funcionarios secuestraron media docena de computadoras al profesor.

Ahora, fue develado que el 29 de diciembre del 2025, una red internacional reveló que la plataforma Google alertó sobre un material denunciado en fecha 10 de febrero del 2025, es decir casi un año atrás, que involucraría pornografía infantil.

Al descomprimir los archivos, la Justicia habría hallado 20 archivos en 3 carpetas. "Asimismo, el reporte hace referencia al tráfico de 11 archivos en formato videos", añadiéndose que "los mismos han sido almacenados en Google drive", amplió el documento remitido a la Justicia de Santiago del Estero.

Lo contundente es que "los archivos han sido enviados desde diversas IP geolocalizadas en varias provincias, pero que serían administradas por una empresa radicada en Santiago del Estero", complementó el alerta.

Tecnología clave

Más adelante, el documento destacó que "... los celulares verificados tienen características de la provincia de Santiago del Estero..." Es más, al acentuarse el control, los técnicos establecieron que "puede visualizarse de manera clara la presencia de menores de edad en actividades sexuales explícitas, sin poder determinar la identidad de los mismos".

La sorpresa tajante es que cuando los investigadores buscaron "la titularidad de las líneas desde las cuales se descargaba, almacenaba y difundía el material de pornografía infantil", el titular resultó el profesor Montenegro, quien cayó preso ante el estupor de sus familiares y vecinos en el departamento Figueroa.

Permitió "la difusión masiva del material"

Según la acusación, el profesor almacenaba en sus dispositivos "material de pornografía infantil, con menores de 13 años en actividades sexuales explícitas o exhibiciones con fines claramente sexuales".

Además, "almacenó dicho material en diferentes soportes, entre ellos dispositivos, celulares, cuentas de almacenamiento en la nube (Google Drive), entre otros, permitiendo así el acceso, visualización y descarga del material a un número indeterminado de personas, logrando de esta manera hacer masiva la difusión".

Una vez que la Fiscalía notificó a la defensa el cuadro de su representado, los abogados se retiraron del edificio, resueltos en reformular la estrategia, ya que así en 30 días caerá una implacable prisión preventiva, deslizaron los expertos.