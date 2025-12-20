Lula advirtió ante el Mercosur que una intervención armada de EE.UU. en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria”

El presidente brasileño lo dijo en el marco de la cumbre que se realiza en Foz de Iguazú, y en la que también participa Javier Milei.

Hoy 18:40

Mientras escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de que Donald Trump señalara que nopodía descartar una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva advirtió desde la cumbre del Mercosur que se realiza en Foz de Iguazú que "una intervención armada sería una catástrofe humanitaria".

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña que es sede de la cumbre del Mercosur en la que también participa Javier Milei.

Trump lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño, sumando tensión a un conflicto que tiene en vilo a toda la región.

Lula, que se ha propuesto como mediador entre Venezuela y Estados Unidos y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

Tras citar la ceremonia del viernes en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.

En la reunión del Mercosur que se realiza en Foz de Iguazú se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia en el régimen de Maduro.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas en ese sentido, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.

También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.

Lula aseguró, además, que América Latina es la región del mundo más letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once feminicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del feminicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.