Otro caso por fiestas de egresados: acusan a una madre de apropiarse del dinero

Aunque lograron realizar el festejo a contrarreloj, el conflicto terminó en la Justicia.

Hoy 19:00

La historia se repite y vuelve a encender la alarma entre las comunidades educativas. Esta vez fue en Córdoba, donde un grupo de padres y madres del colegio armenio General Manuel Belgrano denunció que una mamá del curso se quedó con el dinero destinado a la fiesta de egresados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relataron, la suma asciende a unos $11 millones y la mujer, que estaba a cargo de la recaudación, dejó de dar explicaciones pocos días antes del evento.

El hecho ocurrió la semana pasada, aunque tomó mayor visibilidad en las últimas horas, cuando las familias decidieron avanzar con una denuncia penal por presunta estafa.

Mientras tanto, y casi sin margen de tiempo, los padres debieron organizarse de urgencia para evitar que los chicos se quedaran sin su noche de despedida.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la recaudación había comenzado en abril de 2024. Mes a mes, las familias aportaban cuotas en efectivo o por transferencia para cubrir los gastos del salón, el catering, la música y otros servicios. Tres adultos habían firmado el contrato con el lugar elegido, pero una sola madre quedó como responsable de administrar el dinero.

El conflicto estalló a pocos días de la fiesta. Durante una reunión, la mujer aseguró que había sido víctima de un robo y que le habían sacado una mochila con la plata. Sin embargo, no presentó ninguna denuncia policial ni pudo aportar pruebas del hecho. “Nos dijo que la habían asaltado, pero nunca hizo la denuncia y en la zona hay cámaras. Ahí empezamos a darnos cuenta de que algo no cerraba”, contó Karina, madre de uno de los alumnos, en diálogo con Canal 10.

La preocupación se transformó en alarma cuando los padres fueron al salón para chequear el estado de los pagos. Allí descubrieron que, de los 166 cubiertos que debían estar abonados, solo había 28 pagos. Desde agosto no se había entregado un solo peso. “La fiesta estuvo a punto de suspenderse. Teníamos apenas dos días para juntar toda la plata”, relató otra madre.

Frente a ese escenario, se puso en marcha un operativo solidario. Padres, familiares, integrantes de la colectividad armenia y hasta personas que no pertenecían al colegio comenzaron a colaborar. Se organizaron rifas, ventas de comida y colectas para cubrir el faltante. Los dueños del salón también ofrecieron alternativas y facilidades de pago. Gracias a ese esfuerzo, la fiesta finalmente pudo realizarse.

“La situación fue angustiante, pero la respuesta fue increíble. Nos arremangamos todos y salimos a juntar el dinero. Hubo familias muy generosas y un enorme trabajo en equipo”, resumió Carolina, otra de las madres. Incluso la hija de la mujer denunciada asistió al festejo, una decisión que fue consensuada por el grupo. “Ella no tiene la culpa”, coincidieron.

Más allá del final feliz para los egresados, el conflicto no quedó ahí. Los padres ya se presentaron ante la Justicia y reclaman que se investigue lo ocurrido y se devuelva el dinero. “Queremos una reparación y que esta persona asuma su responsabilidad”, señalaron.

El caso de Córdoba no es aislado. En los últimos días, una situación similar sacudió a Eldorado, Misiones, donde otra madre fue denunciada por apropiarse de más de 17 millones de pesos reunidos para una fiesta de egresados.

En ese episodio, la mujer reconoció haber gastado la plata en el casino y habló de problemas de ludopatía, una explicación que fue rechazada por varios padres.

La repetición de estos episodios expone una trama de confianza quebrada, manejo informal de grandes sumas de dinero y familias que, además del golpe económico, enfrentan un fuerte impacto emocional. Mientras la Justicia avanza, muchos empiezan a replantearse cómo organizar, de ahora en más, uno de los momentos más esperados del final de la secundaria.