Noche negra del Cuti Romero en la caída del Tottenham ante el Liverpool de Mac Allister

En Anfield, el defensor argentino cometió un error clave en el primer gol, quedó marcado en el segundo y terminó expulsado en una noche para el olvido.

Hoy 19:43

No fue el mejor partido del Tottenham, y mucho menos del Cuti Romero. Los Spurs cayeron ante Liverpool, que aprovechó el jugador de más y terminó resolviendo el encuentro en el segundo tiempo. En ese contexto, el zaguero de la Selección Argentina quedó directamente involucrado en el desarrollo del resultado. Victoria para los Reds por 2 a 1.

A los 56 minutos, Romero salió jugando desde el fondo con la pelota dominada, pero al cruzar la mitad de la cancha intentó progresar en ataque y cometió un grave error. El balón rebotó en Alexis Mac Allister, su compañero en la Scaloneta, y derivó en una transición rápida del Liverpool. Con los Spurs desordenados, la jugada terminó en el 1-0, gracias a una gran definición de Isak.

El panorama se volvió todavía más cuesta arriba para el defensor argentino con el correr de los minutos. En el 2-0, Ekitike le ganó en lo alto con un cabezazo que generó fuertes reclamos del Cuti, quien consideró que hubo falta en el salto. Esa protesta le valió la primera tarjeta amarilla, una advertencia que sería determinante más adelante.

Ya sobre el final, con el partido 1-2, Romero perdió la calma. En una disputa con Konaté, cometió una infracción, ambos quedaron enredados en el piso y el argentino terminó lanzando una patada, acción que el árbitro sancionó con segunda amarilla y expulsión. El Cuti explotó contra el juez, cerrando así una noche cargada de errores, bronca y frustración para olvidar rápidamente en Londres.